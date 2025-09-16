إعلام النواب لـ صدى البلد: مواجهة مخاطر الألعاب الإلكترونية قضية أمن قومي اجتماعي

أشادت النائبة هند رشاد أمين سر لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب بقرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بشأن استمرار مناقشة ودراسة سيناريوهات التعامل مع لعبة "روبلوكس"، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي استكمالًا لجهود الدولة في تعزيز ثقافة الاستخدام الآمن للإنترنت وحماية الأطفال من أي مخاطر قد تهدد سلامتهم السلوكية والأخلاقية.

وقالت هند رشاد، في تصريحات خاصة لـ صدى البلد:" إن التحديات التي تفرضها التكنولوجيا الحديثة ووسائل الترفيه الرقمية تتطلب تعاونًا وثيقًا بين المؤسسات التشريعية والتنظيمية والتنفيذية، إلى جانب الأسرة والمدرسة، من أجل بناء بيئة رقمية آمنة تواكب التطور وتُحصّن أبناءنا من الانحرافات الفكرية أو السلوكية التي قد تتسلل عبر بعض الألعاب"، مشيرة إلى أن هذه القضية تمثل أمنًا قوميًا اجتماعيًا لا يقل خطورة عن أي تحدٍ آخر.

وأضافت أن مناقشة مثل هذه الملفات تمثل نقلة نوعية في مسار حماية الأطفال من مخاطر الألعاب الإلكترونية التي قد تحتوي على عنف أو رسائل غير أخلاقية، أو تستهدف تشكيل سلوكيات منحرفة بطرق غير مباشرة، مؤكدة أن الاستثمار في الوعي الرقمي وتطوير المناهج التعليمية للتعامل مع التكنولوجيا أصبح ضرورة وطنية.

وقالت:" مسؤوليتنا جميعًا كمؤسسات الدولة والمجتمع والأسرة هي حماية أبنائنا من أي مخاطر رقمية قد تهدد حاضرهم أو مستقبلهم، ولن يتحقق ذلك إلا بتكاتف الجهود، وتعزيز الوعي، وتطبيق ضوابط رشيدة تواكب سرعة التطور التكنولوجي"