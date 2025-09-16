قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إصابة إمام عاشور بمرض غريب .. ما هو وما أهم المعلومات عنه
نتنياهو يزعم: قواتنا تعمل بمدينة غزة لهزيمة حماس
حادث تصادم سيارتين نقل بالبحيرة.. صور
الإيجار القديم .. شروط طلب تخصيص وحدة سكنية
تصعيد خطير .. مصر تدين العملية العسكرية الإسرائيلية في مدينة غزة
الآثار تحيل اختفاء أسوار ملكية للنيابة .. وتعمم صورتها على الموانئ والمطارات
نتنياهو أمر بقصف ابني حتى الموت.. عائلات أسرى الاحتلال تصرخ أمام منزله: أوقفوا المجـ زرة
فتح فرص استثمارية أمام شركات سعودية كبرى بالمدن الجديدة ومنطقة ماسبيرو
رئيس الوزراء يلتقي عددا من رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإلكترونية
مدبولي: لا يوجد بأنظمة التعليم ما يسمى بوضع الأسئلة في مستوى الطالب المتوسط
رئيس الوزراء يعلن عن موعد قمة "روسيا - إفريقيا" الثانية
القومى للمرأة يثمن قرار القوات المسلحة بقبول أول دفعة إناث عسكرية بكلية الطب
إعلام النواب لـ صدى البلد: مواجهة مخاطر الألعاب الإلكترونية قضية أمن قومي اجتماعي

عبد الرحمن سرحان

أشادت النائبة هند رشاد أمين سر لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب بقرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بشأن استمرار مناقشة ودراسة سيناريوهات التعامل مع لعبة "روبلوكس"، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي استكمالًا لجهود الدولة في تعزيز ثقافة الاستخدام الآمن للإنترنت وحماية الأطفال من أي مخاطر قد تهدد سلامتهم السلوكية والأخلاقية.

وقالت هند رشاد، في تصريحات خاصة لـ صدى البلد:" إن التحديات التي تفرضها التكنولوجيا الحديثة ووسائل الترفيه الرقمية تتطلب تعاونًا وثيقًا بين المؤسسات التشريعية والتنظيمية والتنفيذية، إلى جانب الأسرة والمدرسة، من أجل بناء بيئة رقمية آمنة تواكب التطور وتُحصّن أبناءنا من الانحرافات الفكرية أو السلوكية التي قد تتسلل عبر بعض الألعاب"، مشيرة إلى أن هذه القضية تمثل أمنًا قوميًا اجتماعيًا لا يقل خطورة عن أي تحدٍ آخر.

وأضافت أن مناقشة مثل هذه الملفات تمثل نقلة نوعية في مسار حماية الأطفال من مخاطر الألعاب الإلكترونية التي قد تحتوي على عنف أو رسائل غير أخلاقية، أو تستهدف تشكيل سلوكيات منحرفة بطرق غير مباشرة، مؤكدة أن الاستثمار في الوعي الرقمي وتطوير المناهج التعليمية للتعامل مع التكنولوجيا أصبح ضرورة وطنية.

وقالت:" مسؤوليتنا جميعًا كمؤسسات الدولة والمجتمع والأسرة هي حماية أبنائنا من أي مخاطر رقمية قد تهدد حاضرهم أو مستقبلهم، ولن يتحقق ذلك إلا بتكاتف الجهود، وتعزيز الوعي، وتطبيق ضوابط رشيدة تواكب سرعة التطور التكنولوجي"

عائلات الأسرى الإسرائيليين في مظاهرات سابق

هروب نتنياهو من مقر إقامته في القدس المحتلة

وزير التعليم

بشرى مالية سارة للمعلمين| وزير التعليم: 1000جنيه حافز ومفيش جنيه هيتأخر

الرئيس السيسي

قرار جمهورى بتعيين علاء حسن الشريف أمينًا عامًا لمجلس الوزراء

منتحل صفة كاهن

لا تتعاملوا معه.. الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تحذر من منتحل صفة كاهن

وزير التعليم

أول رد من وزير التعليم على شكاوى اجبار الطلاب على شراء كتب المدارس التجريبية

الدواجن

%60 انخفاضًا.. مفاجأة بشأن أسعار الدواجن بالأسواق

وزير التعليم

حافزين مش واحد.. وزير التعليم يعلن مفاجأة سارة للمعلمين

الذهب

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 16 سبتمبر 2025

امام عاشور

تعليق غير متوقع من إعلامي زملكاوي على إصابة إمام عاشور بفيروس A

حسام حسن

حسام حسن يجدد طلبه بإنهاء إجراءات استدعاء هيثم حسن لمعسكر مصر

انطلاق الرخصة B12 و B13 ببور سعيد

بمشاركة 50 مدربا.. انطلاق الرخصة B12 وB13 ببور سعيد

إصابة إمام عاشور بمرض غريب .. ما هو وما أهم المعلومات عنه

كيف تحقق الأمهات التوازن بين العمل ومتابعة الأبناء دراسيا؟.. بدون الشعور بالإنهاك

10 خطوات ذكية تساعد الأمهات في تجهيز الأطفال للعام الدراسي الجديد

البرنامج الكامل لمهرجان هي الفنون She Arts يكشف عن عروض مميزة وأنشطة متنوعة

هلع على رحلة إسرائيلية

هلع على رحلة إسرائيلية … اشتباك بين ركاب طائرة من تل أبيب بسبب الصلاة

فوائد البرقوق

وداعًا للتجاعيد والشيب.. البرقوق هو الحل السحري

اختراق الهاتف من مكالمة

مكالمات ممكن تعرض موبايلك للاختراق .. إزاي تحمي نفسك؟

رسائل السيسي في القمة العربية

رسائل حاسمة.. ماذا قال الرئيس السيسي في القمة العربية والإسلامية؟

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نادين التي سبقت الجميع

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب.. كلنا مصر

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن استغلال الوقت في أيامنا المتغيرة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بين النار والوساطات.. لماذا تبقى القاهرة الرقم الصعب؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة باستخدام تقنيات الاستصلاح المستدامة

