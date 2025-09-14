اشترك مع أخيه.. الحكم على عاطل أنهى حياة شقيقته

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

إسلام دياب

تصدر محكمة جنايات سوهاج، الأربعاء المقبل 17 سبتمبر 2025، الحكم على عاطل، بعد إحالته إلى مفتي الجمهورية، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، لاشتراكه مع شقيقه الطالب، بقتل شقيقتهما.

يصدر الحكم برئاسة المستشار محمد زين على وعضوية المستشارين عمر صقر وأحمد طلبه بأمانة سر محمد العربي.

تلقت أجهزة الأمن بلاغا يفيد مقتل المجنى عليها والعثور على جثتها في المنزل، وتبين أن الجثة مسجاة على ظهرها وحول رقبتها حبل وبها آثار خنق.

كشفت التحريات أن المتهمين وراء ارتكاب الواقعة لتأديب المجنى عليها، حيث قررا الخلاص منها وتوجها إلى المسكن وأطبقا عليها وقاما بلف الحبل حول رقبتها وخنقاها وعندما تأكدا من وفاتها فرا هاربين.

بعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وتمت إحالتهما إلى محكمة الجنايات التى ستصدر حكمها.

