على طريقة قابيل وهابيل..القصة الكاملة لانهاء أشقاء حياة أخيهم الأصغر بسبب الميراث بالغربية

ساروا على طريق قابيل و هابيل ..حاول الاخوة أن ينهوا شقيقهم بالغربية بسبب الميراث..في تفاصيل مؤثرة ومحزنة..

أشقاء اعتدوا علي شقيقهم الأصغر

تمكنت مباحث الجنائية بالغربية من إلقاء القبض علي أشقاء اعتدوا على شقيقهم الأصغر بالضرب بالأيدي والشوم علي طريقة قابيل و هابيل سعيا في الخلاص منه داخل منزل الأسرة بسبب خلافات بسبب الميراث بقرية شنيرة البحرية بمركز السنطة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تفاصيل الواقعة



وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة السنطة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول واقعة اعتداء أشقاء علي شقيقهم الأصغر بسبب خلافات علي الميراث بنطاق قرية شنيرة البحرية بمركز السنطة.



كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.

كما أوصي مدير المباحث الجنائية بتشكيل فريق بحث جنائي تحت إشراف العقيد محمد صقر رئيس فرع البحث الجنائى بمركزي السنطة وزفتي وقاده الرائد أحمد خلاف رئيس مباحث مركز السنطة وقوات من الشرطة السرية والنظامية لضبط المتهمين في الواقعة.

ضبط المتهمين



وبتقنين الإجراءات الأمنية وبأعداد الاكمنه الثابته والمتحركة تمكن ضباط مباحث مركز شرطة السنطة من ضبط المتهمين في واقعة الاعتداء وطرفي الواقعة 4 أشخاص وتم اقتيادهم جميعا إلي ديوان مركز الشرطة .

سقوط الأشقاء



وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق

