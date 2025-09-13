قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
للمرة الثانية في أقل من أسبوع .. وزير الخارجية يتوجه إلى الدوحة
حماة الوطن يرحب بقرار الأمم المتحدة بالتسوية السلمية للقضية الفلسطينية وحل الدولتين
رئيس الوزراء يتابع سير الأعمال بمحطة الأتوبيس الترددي تقاطع طريق الفيوم والواحات
الخليفة الـ 19.. 15شخصية تقاتل على عرش بيبو في الأهلي..أسماء مفاجأة
ترامب: جاهز لفرض عقوبات على روسيا حال توافق دول الناتو
الداخلية تكشف سر فض مشاجرة بإستخدام خرطوم مياه بمحطة وقود بالشرقية
سعر الدولار أمام الجنيه اليوم السبت 13-9–2025
بعد إنذار سكانها.. الاحتلال يدمر برج النور بمدينة غزة
تركية ترتدي زي كليوباترا في معبد الكرنك ورسالة ساحرة للترويج للأقصر.. صور وفيديو
لجنة استرداد أراضي الدولة تناقش استعدادات تنفيذ القانون الجديد للتقنين
ضحايا لقمة العيش في غزة.. 2,484 شهيدا نتيجة استهداف مناطق توزيع المساعدات
رئيس الوزراء يتفقد الممشى السياحي الرابط بين المتحف الكبير والأهرامات
تحقيقات وملفات

على طريقة قابيل وهابيل..القصة الكاملة لانهاء أشقاء حياة أخيهم الأصغر بسبب الميراث بالغربية

اعتداء اشقاء على شقيقهم بالغربية
الغربية أحمد علي

ساروا على طريق قابيل و هابيل ..حاول  الاخوة أن ينهوا شقيقهم بالغربية بسبب الميراث..في تفاصيل مؤثرة ومحزنة..

أشقاء اعتدوا علي شقيقهم الأصغر 

تمكنت مباحث الجنائية بالغربية من إلقاء القبض علي أشقاء اعتدوا على شقيقهم الأصغر بالضرب بالأيدي والشوم علي طريقة قابيل و هابيل سعيا في  الخلاص منه  داخل منزل الأسرة بسبب خلافات بسبب الميراث بقرية شنيرة البحرية بمركز السنطة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تفاصيل الواقعة 


وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة السنطة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول واقعة اعتداء أشقاء علي شقيقهم الأصغر بسبب خلافات علي الميراث بنطاق قرية شنيرة البحرية بمركز السنطة.


كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.
كما أوصي مدير  المباحث الجنائية بتشكيل فريق بحث جنائي تحت إشراف العقيد محمد صقر رئيس فرع البحث الجنائى بمركزي السنطة وزفتي  وقاده الرائد أحمد خلاف رئيس مباحث مركز السنطة وقوات من الشرطة السرية والنظامية لضبط المتهمين في الواقعة.

ضبط المتهمين 


وبتقنين الإجراءات الأمنية وبأعداد الاكمنه الثابته والمتحركة تمكن ضباط مباحث مركز شرطة السنطة من ضبط المتهمين في واقعة الاعتداء وطرفي الواقعة 4 أشخاص  وتم اقتيادهم جميعا إلي ديوان مركز الشرطة .

سقوط الأشقاء 


وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق 
.

الغربية خلافات الميراث اشقاء يعتدون على اخيهم

