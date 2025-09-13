قرار عاجل بشأن قائد سيارة قام بحركات إستعراضية في الغربية

قررت جهات التحقيق، سرعة إجراء التحريات حول واقعة ضبط قائد سيارة قام بحركات إستعراضية حاملا ألعاب نارية بيده بالغربية.



كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام قائد سيارة "ملاكى" بآداء حركات إستعراضية وجلوسه بنافذة السيارة حاملًا ألعاب نارية بيده بالغربية، معرضًا حياته والمواطنين للخطر.

وبالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة "سارية التراخيص" وقائدها (طالب "لا يحمل رخصة قيادة" - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان طنطا)، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه حال مشاركته بحفل زفاف أحد أقاربه.

تم التحفظ على السيارة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.