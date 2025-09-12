الغربية .. سقوط سيارة ملاكي بمياه ترعه الملاحة بطنطا

شهدت منطقة العجيزي بمدينة طنطا في محافظة الغربية منذ قليل واقعة سقوط سيارة ملاكي بمياه ترعة الملاحة مما أثار حالة من الذعر بين الأهالي المتواجدين في محيط الحادث.

ودفعت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية بقوات الإنقاذ النهري للانتشال جثمانه قائد السيارة ورفعها اثار الحادث.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة أول طنطا يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول الواقعة.

كما انتقلت قوات المباحث الجنائية وفرق الإنقاذ النهري بمحافظة الغربية مدعومة بسيارة إسعاف إلى موقع الحادث حيث بدأت أعمال التمشيط والبحث داخل المياه للتأكد من وجود ناجين أو ضحايا محتملين داخل السيارة.

تحرك أمني عاجل

وأفاد عدد من شهود العيان أن السيارة المنكوبة سقطت بشكل مفاجئ نحو الملاحة فيما يواصل رجال الإنقاذ محاولاتهم لانتشالها والبحث عن أي أشخاص بداخلها.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.