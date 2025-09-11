مدبولي: كل يوم نسمع أخبارا لظهور بعض الاستكشافات البترولية الجديدة

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي ، تابع مع المهندس كريم بدوي، وزير البترول، آخر تطورات القطاع.

وأضاف خلال المؤتمر الحكومي الأسبوعي، مساء أمس الأربعاء، أن الرئيس اطمئن خلال اللقاء على سداد المستحقات وتخفيض مديونية الشركاء الأجانب.

وأضاف: “كل يوم نسمع أخبارًا لظهور بعض الاستكشافات الجديدة، وهو أمر جيد يؤدي إلى زيادة وعودة إنتاج مصر المحلي والاعتماد عليه، والتقليل من فاتورة الاستيراد على مدار الأزمة الاقتصادية”.

وأشار إلى اكتشاف بئر جديدة في الصحراء الغربية بطاقة 50 مليون قدم مكعب من الغاز، مؤكدًا أنه سيدخل الخدمة على الفور، بما يقلل من فاتورة الاستيراد.

ولفت إلى اتفاق الحكومة مع أكبر شركات التعدين في البحث والاستكشاف داخل مصر، كما يحدث في قطاعي البترول والغاز.

وكشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر الحكومة الإسبوعي من العاصمة الإدارية عن عدد من الملفات الهامة، ووجه رسائل هامة للمواطن المصري.

مدبولي: لا زيادة في أسعار الكهرباء خلال هذه المرحلة

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أنه لا توجد زيادة في أسعار الكهرباء خلال هذه المرحلة.

ومن جانبه قال النائب طلعت السويدي ، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب أن هناك مناطق متعددة في مصر لاكتشافات الزيت الخام والغاز والبترول ، ولكن الصحراء الغربية تم توقيع عدد كبير من الاتفاقيات حولها.

وأكد السويدي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن اتجاه المهندس كريم بدوي ، وزير البترول والثروة المعدنية حاول إدخال القطاع الخاص المصري في هذا المجال ، لأن المجال واسع ويستطيع اجتذاب مستثمرين من الخارج لكي يستثمروا في قطاع البترول في مصر.

وتوقع رئيس طاقة النواب أن تشهد مصر اكتشافات بترولية جديدة آخرى خلال الفترة القادمة ، لأن هذا وضع طبيعي أن تكون هناك اكتشافات بترولية جديدة آخرى خلال الفترة القادمة ، فطالما نبحث فإننا سنكتشف.