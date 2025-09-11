قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد الضربات الإسرائيلية والإيرانية.. قطر تقيم شراكاتها الأمنية مع واشنطن
مدبولي: كل يوم نسمع أخبارا لظهور بعض الاستكشافات البترولية الجديدة
رائد فضاء عالق .. سيدة يابانية تتعرض لاحتيال غريب عبر الإنترنت
مدبولي: نستهدف جذب 30 مليون سائح سنويا بحلول 2030.. ونواب: الرئيس السيسي الداعم الحقيقي للقطاع
كريم فهمي يوجه رسالة لأكرم حسني.. ماذا قال؟
التعاون مع بكين يخدم الوطن والمهنة.. النبراوي يلتقى سفراء الهندسة المصرية للصين
بدء اجتماع اللجنة العليا المصرية التونسية برئاسة رئيسي وزراء البلدين
في ذكرى 11 سبتمبر.. أمريكا تستيقظ على اغتيـ.ال يربك الشارع ويهز الكونجرس
الهلال الأحمر المصري يدفع 2500 طن مساعدات غذائية وطبية عبر «زاد العزة» الـ35 إلى غزة
نائب وزير المالية: تقديم الدعم لضمان نجاح الاستثمارات السنغافورية فى مصر
زيلينسكي : نحتاج أسلحة كافية وردًا قويًا من الشركاء لردع روسيا
أسعار الذهب اليوم الخميس..عيار 21 يقفز والجنيه يتجاوز 38 ألف جنيه
برلمان

مدبولي: كل يوم نسمع أخبارا لظهور بعض الاستكشافات البترولية الجديدة

معتز الخصوصي

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي ، تابع مع المهندس كريم بدوي، وزير البترول، آخر تطورات القطاع.

وأضاف خلال المؤتمر الحكومي الأسبوعي، مساء أمس الأربعاء، أن الرئيس اطمئن خلال اللقاء على سداد المستحقات وتخفيض مديونية الشركاء الأجانب.

وأضاف: “كل يوم نسمع أخبارًا لظهور بعض الاستكشافات الجديدة، وهو أمر جيد يؤدي إلى زيادة وعودة إنتاج مصر المحلي والاعتماد عليه، والتقليل من فاتورة الاستيراد على مدار الأزمة الاقتصادية”.

وأشار إلى اكتشاف بئر جديدة في الصحراء الغربية بطاقة 50 مليون قدم مكعب من الغاز، مؤكدًا أنه سيدخل الخدمة على الفور، بما يقلل من فاتورة الاستيراد.

ولفت إلى اتفاق الحكومة مع أكبر شركات التعدين في البحث والاستكشاف داخل مصر، كما يحدث في قطاعي البترول والغاز.

وكشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر الحكومة الإسبوعي من العاصمة الإدارية عن عدد من الملفات الهامة، ووجه رسائل هامة للمواطن المصري.

مدبولي: لا زيادة في أسعار الكهرباء خلال هذه المرحلة

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء،  أنه لا توجد زيادة في أسعار الكهرباء خلال هذه المرحلة.

ومن جانبه قال النائب طلعت السويدي ، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب أن هناك مناطق متعددة في مصر لاكتشافات الزيت الخام والغاز والبترول ، ولكن الصحراء الغربية تم توقيع عدد كبير من الاتفاقيات حولها.

وأكد السويدي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن اتجاه المهندس كريم بدوي ، وزير البترول والثروة المعدنية حاول إدخال القطاع الخاص المصري في هذا المجال ، لأن المجال واسع ويستطيع اجتذاب مستثمرين من الخارج لكي يستثمروا في قطاع البترول في مصر.

وتوقع رئيس طاقة النواب أن تشهد مصر اكتشافات بترولية جديدة آخرى خلال الفترة القادمة ، لأن هذا وضع طبيعي أن تكون هناك اكتشافات بترولية جديدة آخرى خلال الفترة القادمة ، فطالما نبحث فإننا سنكتشف.

وزير البترول الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس مجلس الوزراء الاستكشافات الجديدة الدكتور مصطفى مدبولي

بعد تصريحات الوزير.. الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

بعد إعلان المستحقين رسميًا.. الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

اضافة المواليد الجدد على التموين

رسمياً .. إضافة المواليد على بطاقات التموين| الموعد والخطوات

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الخميس

حسام غالي

مش قادر أمسك سيف ودرع.. حسام غالي يخرج عن صمته بشأن ترشحه لرئاسة الأهلي

توقف خدمات شحن العدادات مسبقة الدفع بسبب أعمال التحديث في 3 محافظات

توقف خدمات شحن العدادات مسبقة الدفع في 3 محافظات.. تعرف عليها

اعتقال قاتل تشارلي كيرك

لحظة اعتقال المشتبه به في إنهاء حياة الناشط الأمريكي تشارلي كيرك .. فيديو

صلاة الفجر والصبح

ما الفرق بين صلاة الفجر والصبح؟.. الإفتاء تجيب

الفنان محمد فاروق شيبا

شيبا معاه حكاية.. القصة الكاملة للقبض على الفنان محمد فاروق

القبض على مالكي ومديري 11 شركة وهمية زعمت تسفير المواطنين للعمل بالخارج

القبض على مالكي ومديري 11 شركة وهمية للتوظيف بالخارج

القبض على مدير شركة سياحة بالتجمع الأول لنصبه على الأجانب بزعم تقنين الإقامة

القبض على مدير شركة سياحة بالتجمع الأول لنصبه على الأجانب بزعم تقنين الإقامة

8 بوابات حديدية و3 نوافذ.. القبض على المتهمين بسرقة أبواب المدافن بالمنيا

8 بوابات حديدية و3 نوافذ.. القبض على المتهمين بسرقة أبواب المدافن بالمنيا

متغيرة 180 درجة .. ياسمين صبري تخطف الأنظار في أحدث ظهور ببدلة بيضاء أنيقة

للانش بوكس..طريقة عمل اللانشون فى البيت بدون لحم

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 11 سبتمبر في القاهرة والمحافظات

مشروبات تريح المعدة وتخلصك من الغازات

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

