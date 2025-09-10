الرئيس السيسي يؤكد لنظيره الإيراني حرص مصر على دعم جهود خفض التصعيد واحتواء التوترات بالمنطقة

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، حرص مصر على دعم جهود خفض التصعيد واحتواء التوترات، في ظل ما تشهده المنطقة من تصعيد يستدعي تكثيف العمل المشترك لتعزيز الاستقرار ومواجهة محاولات تقويض السلم والأمن.

جاء ذلك في اتصال هاتفي تلقاه السيد رئيس الجمهورية اليوم الأربعاء من رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية مسعود بزشكيان.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير محمد الشناوي بأن الرئيس الإيراني أعرب عن تقديره العميق للدور المصري في تيسير الحوار بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، موجّهًا الشكر للسيد الرئيس السيسي على جهود سيادته ورعايته الشخصية في التقريب بين ايران والوكالة، والتي أفضت إلى التوصل إلى اتفاق استعادة التعاون بين الجانبين الذي تم توقيعه في القاهرة يوم 9 سبتمبر 2025، وذلك عقب وساطة مصرية امتدت لعدة أشهر، ومشيدًا في هذا الصدد بالدور المصري المحوري في إتاحة المجال لحوار بنّاء.

وقدم السيد رئيس الجمهورية التهنئة للرئيس الإيراني؛ بمناسبة توقيع إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية على الاتفاق.

وفي السياق، شدد السيد الرئيس على أهمية انخراط الأطراف المعنية بالملف النووي الإيراني في حوار جاد وبنّاء، والعودة إلى طاولة المفاوضات؛ تمهيدًا للتوصل إلى تسوية سلمية تضمن حفظ الأمن الإقليمي وتجنّب المزيد من التصعيد.

وقال متحدث رئاسة الجمهورية إن الاتصال تطرق - أيضًا - إلى مستجدات الأوضاع الإقليمية، وعلى رأسها تطورات الوضع في قطاع غزة، حيث أكدا - في هذا الصدد - ضرورة التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة وإنهاء المعاناة الإنسانية المتواصلة، كما شددا رفضهما القاطع لمحاولات دفع الفلسطينيين إلى التهجير.

وأكدا أن السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار الدائم في المنطقة يتمثل في تطبيق حل الدولتين بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفقًا لمقررات الشرعية الدولية وعاصمتها القدس الشرقية.

وأضاف متحدث الرئاسة أن الرئيسين تناولا - كذلك - سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات؛ بما يخدم مصالح الشعبين؛ ويُسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليمي.