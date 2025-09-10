الرئيس السيسي يدعو نظيره التونسي لحضور افتتاح المتحف.. ومفاجأة بشأن أسعار الذهب والدولار والخضروات| أخبار التوك شو

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، وفيما يلي أبرزها:

الرئيس السيسي يدعو نظيره التونسي لحضور افتتاح المتحف المصري الكبير نوفمبر المقبل

جدد الرئيس عبد الفتاح السيسي دعوته الرسمية إلى الرئيس التونسي قيس سعيد لحضور حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، المقرر عقده في نوفمبر 2025، وذلك خلال استقباله سارة الزعفراني، رئيسة حكومة الجمهورية التونسية، اليوم في قصر الاتحادية وفقاً لما نقلتة إكسترا نيوز.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء شهد تأكيدًا على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، إلى جانب بحث فرص التعاون في مجالات الثقافة والسياحة والتراث، في إطار دعم التواصل الحضاري بين الشعوب العربية.

المتحدث باسم الحكومة الألمانية: انتهاك سيادة قطر وسلامة أراضيها أمر غير مقبول

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل بأن المتحدث باسم الحكومة الألمانية، أكد أن انتهاك سيادة قطر وسلامة أراضيها أمر غير مقبول.

وأفادت قناة "إكسترا نيوز" بأن دولة قطر وجهت رسالة إلى كل من الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، على خلفية الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف مقرات سكنية لأعضاء من مكتب حركة حماس في العاصمة القطرية، الدوحة.

اعتداء إجرامي على قطر

وأكدت قطر في رسالتها أنها تدين بأشد العبارات ما وصفته بـ"الاعتداء الإجرامي"، معتبرة أنه يشكل انتهاكاً صارخاً لكافة القوانين والأعراف الدولية، إضافة إلى كونه تهديداً خطيراً لأمن وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها.

العلمين الجديدة.. من أرض ألغام إلى درة البحر المتوسط ووجهة سياحية عالمية

في قلب الساحل الشمالي الغربي، وعلى أرض كانت يومًا مليئة بالألغام وبقايا الحرب العالمية الثانية، كُتبت واحدة من أهم قصص التحول العمراني والتنمية في تاريخ مصر الحديث.

تحولت مدينة العلمين الجديدة، خلال أقل من عقد، من صحراء منسية إلى مدينة ذكية من مدن الجيل الرابع، تجسّد رؤية الدولة في بناء مستقبل حديث ومستدام، وتُعد اليوم إحدى أبرز الواجهات السياحية والاستثمارية في الشرق الأوسط وفقاً لتقارير نقلته “إكسترا نيوز”.

أسعار الخضروات اليوم 10 سبتمبر 2025

قدم برنامج صباح البلد، المذاع عبر قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد دياب، وعبيدة أمير، تقرير فيديو لمعرفة أسعار الخضروات اليوم 10 سبتمبر 2025 في الأسواق.

وقالت مراسلة القناة ماهيتاب مختار، إنها متواجدة في أحد محلات الخضروات لمعرف آخر الأسعار اليوم،موضحة أن جميع المنازل المصرية لا تتخلى عن الخضروات.

محمد زعيمة: غياب المسرح المدرسي يؤثر سلبا على الأطفال.. فيديو

أكد الدكتور محمد زعيمة، الناقد المسرحي وأستاذ الدراما والنقد بأكاديمية الفنون، أن المسرح المدرسي يمثل ركيزة أساسية في العملية التعليمية، إذ يجمع بين الترفيه والتثقيف، ويُعد وسيلة حديثة لتعليم الأطفال بطريقة غير مباشرة تساعدهم على استيعاب المناهج وتنمية مهاراتهم.

وأوضح زعيمة خلال لقائه مع عبيدة أمير وسارة مجدي، ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد، أن المسرح يعد جزءًا من التربية المدرسية، حيث يُعلِّم النظام والالتزام، ويساعد في صقل شخصية الطفل وإعداده للحياة، مؤكدًا أن الإلقاء والأداء المسرحي يمثلان جزءًا مهمًا من التدريب التربوي والتعليمي.

تعرف على سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم .. فيديو



استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامي أحمد دياب، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية، مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 10-9-2025.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 48.07 جنيه للبيع و47.94 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سجل سعر اليورو 56.50 جنيه للبيع، و56.34 جنيه للشراء

سعر الجنيه الإسترليني

سجل سعر الجنيه الإسترليني 65.27 جنيه للبيع، و65.05 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سجل سعر الريال السعودي 12.81 جنيه للبيع، و12.78 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سجل سعر الدينار الكويتي 157.51 جنيه للبيع، و157.03 جنيه للشراء.

عيار 21 بكام؟.. تعرف على أسعار الذهب اليوم | فيديو





يبحث كثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير الذي شهدته الفترة الأخيرة.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقديم الإعلامي أحمد دياب، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الأربعاء 10 -9- 2025، وجاء أن الأسعار خلال هذه الفترة تشهد ارتفاعات مقارنة بالفترة الماضية.

سعر الذهب اليوم الأربعاء

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 4251 جنيها للجرام.

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 4960 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 24 سجّل 5668 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجّل 39680 جنيها.

الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة في البحيرة اليوم وتحذير من ارتفاع الرطوبة

صرّح محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، بأن محافظة البحيرة تشهد اليوم الأربعاء، الموافق 10 سبتمبر 2025، انخفاضًا طفيفًا في درجات الحرارة مقارنة بالأيام الماضية، مع استمرار تأثير الكتل الهوائية الرطبة القادمة من البحر المتوسط.

وأكد القياتي في تصريحات لصباح الخير يا مصر، أن الطقس يميل إلى الاعتدال في ساعات الصباح الباكر، لكنه يتحول إلى حار ورطب خلال ساعات النهار، خصوصًا في المناطق الداخلية، بينما يكون مائلًا للحرارة ليلًا، وسط ارتفاع ملحوظ في نسب الرطوبة التي قد تتجاوز 80%، مما يزيد من الإحساس الفعلي بدرجات الحرارة.

وأضاف أن الرياح معتدلة السرعة على معظم أنحاء المحافظة، وقد تصل سرعتها إلى 30 كيلومترًا في الساعة، ما يسهم جزئيًا في تلطيف الأجواء، لافتًا إلى أن حالة البحر المتوسط مضطربة نسبيًا، مع ارتفاع أمواج يتراوح بين 1 إلى 2 متر، وهو ما يعد مناسبًا لحركة الملاحة البحرية بالنسبة للقوارب الصغيرة والمتوسطة.

وأشار القياتي إلى أن مدينة دمنهور سجلت اليوم درجة حرارة عظمى بلغت 31 درجة مئوية، بينما سجلت الصغرى 23 درجة مئوية، مع فروق طفيفة في باقي مراكز المحافظة.

حقيقة زيادة أسعار الزي المدرسي بنسبة 10%.. فيديو

أكدت سماح هيكل، عضو مجلس إدارة شعبة الملابس بالغرف التجارية، أن أسعار الزي المدرسي ارتفعت بنسبة 10% مقارنة بالعام الماضي، موضحة أن الزيادة طفيفة ولن يشعر بها المستهلك بشكل كبير.

وأضافت سماح هيكل خلال مداخلة هاتفية لها مع عبيدة أمير و سارة مجدي في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد، أن الزيادة التي شهدتها أسعار الزي المدرسي هذا العام تعتبر زيادة طفيفة، مؤكدة أن هناك العديد من الخيارات المتاحة للمستهلكين في السوق، التي تتناسب مع مختلف الفئات والقدرات المالية.

وأشارت إلى أن الأسعار تختلف بناءً على نوع القماش وجودته، مثل وجود خيارات مصنوعة من 100% قطن أو مزيج من القطن والبوليستر، ما يتيح للمستهلكين اختيار ما يتناسب مع ميزانيتهم.

وقالت هيكل: “هناك العديد من الخيارات المتنوعة التي تناسب جميع الفئات، بدءًا من الفئات ذات الدخل المتوسط أو أقل من ذلك، مع زيادة نسبة البوليستر في القماش، يقل السعر بشكل ملحوظ، مما يوفر مزيدًا من التنوع للمستهلكين.”