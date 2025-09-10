الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة في البحيرة اليوم وتحذير من ارتفاع الرطوبة

صرّح محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، بأن محافظة البحيرة تشهد اليوم الأربعاء، الموافق 10 سبتمبر 2025، انخفاضًا طفيفًا في درجات الحرارة مقارنة بالأيام الماضية، مع استمرار تأثير الكتل الهوائية الرطبة القادمة من البحر المتوسط.

وأكد القياتي في تصريحات لصباح الخير يا مصر، أن الطقس يميل إلى الاعتدال في ساعات الصباح الباكر، لكنه يتحول إلى حار ورطب خلال ساعات النهار، خصوصًا في المناطق الداخلية، بينما يكون مائلًا للحرارة ليلًا، وسط ارتفاع ملحوظ في نسب الرطوبة التي قد تتجاوز 80%، مما يزيد من الإحساس الفعلي بدرجات الحرارة.

وأضاف أن الرياح معتدلة السرعة على معظم أنحاء المحافظة، وقد تصل سرعتها إلى 30 كيلومترًا في الساعة، ما يسهم جزئيًا في تلطيف الأجواء، لافتًا إلى أن حالة البحر المتوسط مضطربة نسبيًا، مع ارتفاع أمواج يتراوح بين 1 إلى 2 متر، وهو ما يعد مناسبًا لحركة الملاحة البحرية بالنسبة للقوارب الصغيرة والمتوسطة.

وأشار القياتي إلى أن مدينة دمنهور سجلت اليوم درجة حرارة عظمى بلغت 31 درجة مئوية، بينما سجلت الصغرى 23 درجة مئوية، مع فروق طفيفة في باقي مراكز المحافظة.

ووجّه عضو هيئة الأرصاد نصائح مهمة للمواطنين، أبرزها:

تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترة الظهيرة.

الإكثار من شرب المياه والسوائل للوقاية من الجفاف.

متابعة النشرات الجوية الرسمية بشكل دوري، خصوصًا مع التقلبات الجوية المتوقعة خلال الأسبوع المقبل.

واختتم القياتي تصريحه بالتأكيد على أن الهيئة تتابع التغيرات الجوية على مدار الساعة، وأنها ستوافي المواطنين بأي مستجدات حرصًا على سلامتهم وتيسير أنشطتهم اليومية.