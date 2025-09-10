قدم برنامج صباح البلد، المذاع عبر قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد دياب، وعبيدة أمير، تقرير فيديو لمعرفة أسعار الخضروات اليوم 10 سبتمبر 2025 في الأسواق.

وقالت مراسلة القناة ماهيتاب مختار، إنها متواجدة في أحد محلات الخضروات لمعرف آخر الأسعار اليوم،موضحة أن جميع المنازل المصرية لا تتخلى عن الخضروات.

وكشف صاحب محل الخضروات، عن أن سعر كيلو الخيار يسجل اليوم 20 جنيه، والجزر 15 جنيه،والكوسة 25 جنيه، وأن الكوسة سعرها مرتفع بسبب حرارة الجو.

ولفت إلى أن سعر الطماطم يتراوح سعرها من 10 إلى 15 جنيه، وهناك عروض على الطماطم وتباع بـ 5 جنيهات، وأن سعر كيلو البطاطس تباع بـ 12.5 جنيه، وهناك بطاطس بـ 10 جنيهات، والفلفل 18 جنيه.