إذاعة جيش الاحتلال: نتائج الهجوم على قطر تبدو غير مرضية ولسنا متفائلين
بعد واقعة طالب المنبر.. الحبس والغرامة لمن يصدر فتوي من غير المتخصصين
بعد العدوان الإسرائيلي الغاشم.. الكويت تؤكد تضامنها ووقوفها الكامل مع دولة قطر
ارتفاع الأمواج يغلق عدة شواطئ بمرسى مطروح
رئيسة المفوضية الأوروبية تقترح تدابير جديدة تستهدف إسرائيل
أسعار الخضروات اليوم 10 سبتمبر 2025
الطيب: لاعبو الزمالك لا يجدون الدعم.. واللوم على الجماهير
الغمراوي: توطين صناعة المستحضرات الحيوية واللقاحات على رأس أولوياتنا لدعم الأمن الدوائي
وفد أممى يبحث خطة إعادة الإحياء المتكامل لمنطقة دندرة بقنا
رئيس هيئة الدواء يبحث مع ممثلي جهاز الدمغة الطبية سبل دعم الصناعة الوطنية
الخارجية الفرنسية: الوساطة المصرية القطرية لا غنى عنها للإفراج عن المحتجزين بغزة
صباحنا كأس عالم.. مينا هاهر يشيد بـ لاعبي منتخب مصر في تصفيات المونديال
اقتصاد

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأربعاء 10 سبتمبر 2025

أرشيفيه
أرشيفيه
ولاء عبد الكريم

‏سجلت أسعار الخضروات والفاكهة حالة من الاستقرار خلال تعاملات اليوم في سوق العبور للجملة وسط وفره المعروض استقرار الطلب مع توقع استمرار الأسعار ضمن  النطاق المعتاد خلال الأيام المقبلة.

أسعار الخضراوات اليوم

الطماطم: 35 جنيهات للكيلو

البطاطس: 14 جنيهًا للكيلو.

الليمون البلدي: 33 جنيهًا للكيلو.

الباذنجان الرومي: 12 جنيهًا للكيلو.

البصل: 15 جنيهًا للكيلو.

الخيار الصوب: 20 جنيهًا للكيلو.

الكوسة: 25 جنيهًا للكيلو.

الملوخية: 16 جنيهًا للكيلو.

البامية: 48 جنيهًا للكيلو، مسجلا تراجعا قدره 1 جنيه. ‏


 

سعر الفلفل الرومي من 4 الي 7 جنيه

سعر الفلفل الحامي من 3:50 الي 6 جنيه

سعر الخيار الصوب من 11 الي 16 جنيه

سعر الخيار البلدي من 6 الي 12 جنيه

سعر الفاكهة اليوم

الموز البلدي: 36 جنيهًا للكيلو، مسجلا تراجعا قدره 1,5 جنيه.
 

التفاح المحلي: 50 جنيهًا للكيلو.
 

الخوخ: 54 جنيهًا للكيلو.

البرقوق: 63 جنيهًا للكيلو.

الكنتالوب: 22 جنيهًا للكيلو.
 

المانجو البلدي: 46 جنيها. 

العنب :٣٥ جنيها 

العنب الأسود :٤٥ جنيها
 

‏شهد السوق حالة من الاستقرار مدعومه بوفرة المعروض من محاصيل الصيف حيث استقرت معظم الأسعار عند المستويات الطبيعية وتظل لي هذه الأسعار الخاصة في التعاملات داخل سوق العبور للجملة.

‏بينما قد تختلف في الأسواق المحلية للمستهلك النهائي بزيادة تتراوح بين 3و 7 ‏جنيهات حسب المنطقة تكاليف النقل والبيع. 

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم أسعار الخضروات اليوم اسعار الفاكهه

