عيار 21 بكام؟.. تعرف على أسعار الذهب اليوم | فيديو

يبحث كثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير الذي شهدته الفترة الأخيرة.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقديم الإعلامي أحمد دياب، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الأربعاء 10 -9- 2025، وجاء أن الأسعار خلال هذه الفترة تشهد ارتفاعات مقارنة بالفترة الماضية.

سعر الذهب اليوم الأربعاء

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 4251 جنيها للجرام.

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 4960 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 24 سجّل 5668 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجّل 39680 جنيه.