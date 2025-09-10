قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أدلة جديدة تقلب القضية| عمرو الدجوي يثير الجدل: شقيقي «أحمد» قتـ..ـل باحترافية ولم ينتـ.ـحر
استنفار عسكري غير مسبوق.. إنذار عاجل بعد اختراق الطائرات الروسية سماء بولندا
مدرب منتخب مصر: لا نتعرّض للتربص من المصريين.. ولكن الانتقاد لابد أن يكون إيجابيًا
اجتماع عاجل .. الجزائر تتحرّك في مجلس الأمن بعد الغارة الإسرائيلية على الدوحة
حسين الشحات على أعتاب الرحيل.. عرض ليبي جديد بانتظار قرار الأهلي
نبيل معلول يتحدّث عن تأهل تونس للمونديال.. ويكشف الفارق بين «ساسي» و«بن رمضان»
بسبب التحرّك العالمي.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الأربعاء 10-9-2025
في عيد الفلاح .. نواب يُشيدون بجهود الدولة ويدعون لمبادرات تكنولوجية تخدم المزارعين
الحسنات يذهبن السيئات .. ما كفارة المعاصي الكثيرة غير الاستغفار؟
بعد ساعات من القصف الإسرائيلي للدوحة.. صورة لـ خليل الحية تثير الجدل | شاهد
وزير الخارجية : غطرسة القوة لن تحقق لإسرائيل الأمن والاستقرار
برعاية الرئيس السيسي.. اتفاق القاهرة بين إيران والوكالة الذرية يفتح مرحلة جديدة في المنطقة
اقتصاد

بسبب التحرّك العالمي.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الأربعاء 10-9-2025

مشغولات ذهبية
مشغولات ذهبية
آية الجارحي

تراجعت أسعار الذهب  ختام التعاملات أمس الثلاثاء في مصر متأثرة بانخفاض سعر الذهب عالميًا.

وذلك عقب ارتفاعها صباح أمس بنحو 25 جنيهًا.

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 10-9-2025


ويقدم موقع “صدى البلد” الإخباري، أسعار الذهب اليوم الأربعاء 10-9-2025، على مستوى جميع الأعيرة الذهبية، في جميع محلات الصاغة.

بورصة الذهب مباشر


سعر الذهب عالميًا الآن سجّل  3632 دولارًا للأوقية.


سعر الذهب عيار 18
 

سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 4153 جنيهًا للشراء.


سعر الذهب عيار 21

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وصل إلى 4875 جنيهًا بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3 و8% من سعر الجرام.

 

سعر الذهب عيار 24
 

أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل  5537 جنيهًا.


سعر الجنيه الذهب اليوم


وسجّل سعر الجنيه الذهب الآن في مصر  38.760  جنيها.

وأكد شريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية سابقًا، أهمية الذهب كملاذ آمن ومخزن حقيقي للقيمة، خاصة في فترات الأزمات وتقلبات الأسواق.

وأوضح سامي أن الذهب يُقيم عالميًا بالدولار، وبالتالي فإن تحديد سعره في السوق المصري يرتبط بشكل مباشر بالسعر العالمي وسعر صرف الجنيه.

وقال إن الاستثمار في صناديق الذهب يُعد وسيلة فعالة للتحوط من انخفاض قيمة الجنيه، حيث يحتفظ المستثمر بسلعة تتفق الأسواق العالمية على مكانتها وقيمتها.

وأضاف رئيس هيئة الرقابة المالية سابقًا، أنه لا أحد يستطيع التنبؤ بقمة أو قاع أسعار الذهب، لكن من الحكمة الشراء عند وجود فائض مالي، لأن الذهب على المدى الطويل يُعتبر استثمارًا آمنًا لا يُسبب خسائر.

