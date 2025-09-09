عيار 21 يسجل مفاجأة.. تعرف على أسعار الذهب اليوم | فيديو

يبحث كثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير الذي شهدته الفترة الأخيرة.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقديم الإعلامية نهاد سمير تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء 9 -9- 2025، وجاء أن الأسعار خلال هذه الفترة تشهد ارتفاعات مقارنة بالفترة الماضية.

سعر الذهب اليوم الثلاثاء

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 4183 جنيها للجرام.

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 4880 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 24 سجّل 5565 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجّل 39040 جنيه.