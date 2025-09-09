قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 9-9-2025

محمد صبيح

نستعرض سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء الموافق 9 سبتمبر 2025 في محلات الصاغة المصرية، وذلك وفقًا لمتوسط الأسعار المتداولة بدون احتساب المصنعية.

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 5600 جنيه للبيع، و5577 جنيهًا للشراء، فيما سجل عيار 22 سعر 5133 جنيهًا للبيع، و5112 جنيهًا للشراء. أما الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المحلي، فقد سجل 4900 جنيه للبيع، و4880 جنيهًا للشراء. 

وسجل الذهب عيار 18 سعر 4200 جنيه للبيع، و4183 جنيهًا للشراء، بينما بلغ سعر الذهب عيار 14 نحو 3267 جنيهًا للبيع، و3253 جنيهًا للشراء. أما عيار 12 فقد سجل 2800 جنيه للبيع، و2789 جنيهًا للشراء. 

وبالنسبة لسعر الأونصة، فقد بلغ 174180 جنيهًا للبيع، و173469 جنيهًا للشراء، فيما سجل الجنيه الذهب 39200 جنيه للبيع، و39040 جنيهًا للشراء.

وعلى الصعيد العالمي، سجلت الأونصة بالدولار سعر 3635.97 دولار.

أسعار الذهب اليوم

عيار 24:

البيع: 5600 جنيه

الشراء: 5577 جنيه

عيار 22:

البيع: 5133 جنيه

الشراء: 5112 جنيه

سعر الذهب عيار 21

البيع: 4900 جنيه

الشراء: 4880 جنيه

عيار 18:

البيع: 4200 جنيه

الشراء: 4183 جنيه

عيار 14:

البيع: 3267 جنيه

الشراء: 3253 جنيه

عيار 12:

البيع: 2800 جنيه

الشراء: 2789 جنيه

الأونصة:

بالجنيه: 174180 للبيع / 173469 للشراء

بالدولار: 3635.97 دولار

الجنيه الذهب:

البيع: 39200 جنيه

الشراء: 39040 جنيه

