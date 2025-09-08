آي صاغة: الذهب يواصل الارتفاع محليًا وعالميًا… والأوقية تلامس قمة تاريخية جديدة

ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية والعالمية خلال تعاملات اليوم الإثنين، لتواصل الأوقية تسجيل مستويات قياسية، بعد تباطؤٍ حاد في سوق العمل الأمريكي عزّز رهانات خفض الفائدة هذا الشهر، بحسب تقرير صادر عن منصة «آي صاغة».

قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلي ارتفعت بنحو 5 جنيهات مقارنة خلال تعاملات اليوم ومقارنة بختام تعاملات السبت الماضي ( ختام الأسبوع)، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 4870 جنيها، في حين ارتفعت الأوقية بنحو 28 دولارًا لتسجل 3615 دولار، بعد أن لامست مستوى 3620 دولارا كأعلى مستوى في تاريخها.

وأضاف، أن عيار 24 سجل 5566 جنيهًا، وعيار 18 بلغ 4174 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 14 نحو 3247 جنيهًا، بينما استقر سعر الجنيه الذهب عند 38960 جنيهًا.

وكانت أسعار الذهب بالأسواق المحلية قد ارتفعت بنحو 175 جنيهًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي، في حين ارتفعت الأوقية بنحو 140 دولارًا،.

الذهب ارتفع بنحو 37% منذ بداية 2025 مدفوعًا بمشتريات البنوك المركزية—خصوصًا في آسيا—وتصاعد عدم اليقين الكلي، كما تجاوز 3,600 دولار على نحوٍ واضح مع اتساع رهانات خفض الفائدة، في حين تجاوزت الفضة حاجز 41 دولارًا اليوم، مع تباين شهية المخاطرة، وسط ترقب المتعاملون بيانات الأسعار الأمريكية.

ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، عقب صدور بيانات التوظيف الأمريكية، والتي عززت من الرهانات على خفض الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة.

أضاف الاقتصاد الأمريكي 22 ألف وظيفة فقط في أغسطس وارتفاع البطالة إلى 4.3% مع تباطؤ نمو الأجور السنوي إلى 3.7%؛ ومراجعات سابقة أظهرت فقدان 13 ألف وظيفة في يونيو—ما يعكس تدهورًا في زخم التوظيف.

تتجه التوقعات إلى خفض بواقع 25 نقطة أساس في سبتمبر، مع خصم الأسواق مزيدًا من التيسير قبل نهاية العام، فيما تقترب عوائد السندات لأجل 10 سنوات من قاع خمسة أشهر.

يركّز المتعاملون على مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي (CPI) هذا الأسبوع: قراءة أضعف قد تدفع الذهب لتحقيق مستويات سعرية جديدة، بينما قراءة أقوى قد تشجّع على جني أرباح مؤقت، ويتوقع جيوفاني ستونوفو من بنك يو بي إس (UBS) بلوغ الذهب 3,700 دولار للأوقية بحلول منتصف العام المقبل.

لا تزال البنوك المركزية مشتريًا صافيًا للسلعة حتى في نطاق السعر الحالي، وهذا بدوره قد يستمر في تقديم الدعم للذهب غير المُدر للعائد، مع ذلك، قد تمنع ظروف ذروة الشراء مُشتري الذهب مقابل الدولار الأمريكي من وضع رهانات جديدة قبل صدور أحدث أرقام التضخم الأمريكية في وقت لاحق من هذا الأسبوع.



إن الأسواق العالمية تعيش لحظة استثنائية من عدم اليقين، نتيجة توترات الرسوم الجمركية، وتوقعات التيسير النقدي، القلق المتصاعد حول ديون الولايات المتحدة، فضلًا عن الجدل المتنامي بشأن استقلالية الاحتياطي الفيدرالي.

أصدر الرئيس دونالد ترامب قرارًا يوم الجمعة بإعفاء الجرافيت والتنغستن واليورانيوم وسبائك الذهب ومعادن أخرى من الرسوم الجمركية المفروضة على كل دولة، مع إخضاع منتجات السيليكون للرسوم، ومن المقرر أن تدخل هذه التغييرات حيز التنفيذ اليوم الاثنين بموجب أمر تنفيذي صدر يوم الجمعة.

يُضفي هذا الإجراء طابعًا رسميًا على خطة إعفاء سبائك الذهب من الرسوم الجمركية، بعد أن فاجأ قرار أصدرته إدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية قبل أسابيع التجار وأثار ارتباكًا بالإشارة إلى أن السبائك ستخضع لضرائب الاستيراد.