أسعار الذهب اليوم الاثنين 8 سبتمبر 2025

شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر استقرار اليوم الاثنين 8 سبتمبر 2025 ،بعد موجة ارتفاعات وانخفاضات ملحوظة خلال الأيام الماضية مدفوعة بصعود الأسعار العالمية وزيادة الطلب المحلي.





أسعار الذهب في مصر بدون مصنعية



سعر الذهب عيار 24

وسجل سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا اليوم الإثنين نحو 5531 جنيهًا للشراء.



سعر الذهب عيار 22

وصل سعر الذهب عيار 22 اليوم الإثنين إلى 5070 جنيهات للشراء.



سعر الذهب عيار 21

وصل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا اليوم الإثنين إلى 4840 جنيهًا للشراء .



سعر الذهب عيار 18

سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الإثنين نحو 4149 جنيهًا للشراء.



سعر الذهب عيار 14

سجّل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الإثنين نحو 3227 جنيهًا للشراء.



سعر الذهب عيار 12

سجّل سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم الإثنين نحو 2766 جنيهات للشراء.



سعر الجنيه الذهب اليوم الإثنين

بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم نحو 38720 جنيهًا.



توقعات مستقبلية:

توقع خبراء وتجار الذهب في الأسواق العالمية استمرار ارتفاع أسعار الذهب ،حيث أشار فرانسيسكو بلانش ،رئيس أبحاث السلع العالمية في بنك أوف امريكا الي إمكانية تجاوز السعر العالمي للذهب 4000دولار للاونصة في النصف الثاني من العام 2026 .