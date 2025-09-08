سبيكة ومشغولات ذهبية.. جهود لحل لغز سرقة شقة المايسترو مدحت خميس

تكثف الأجهزة الأمنية بالجيزة جهودها لكشف ملابسات واقعة سرقة مشغولات ذهبية وأوراق مالية من داخل شقة المايسترو مدحت خميس بمنطقة الهرم.

تلقى اللواء محمد مجدي أبو شميلة، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، إخطارًا من العميد عمرو حجازي، رئيس قطاع الغرب، بتلقي بلاغ من زوجة المايسترو أفادت فيه باكتشافها كسر مفتاح بكالون باب الشقة وسرقة خزينة من داخل غرفة النوم.

بالفحص، تبين أن الخزينة المسروقة كانت تحتوي على مشغولات ذهبية عبارة عن 6 أساور، 3 سلاسل، 3 أنسيال، سبيكة ذهب عيار 24 تزن 100 جرام، إضافة إلى دفترَي شيكات وأوراق ملكية الشقة.

انتقلت قوة من مباحث قسم الهرم رفقة النيابة العامة وخبراء الأدلة الجنائية لإجراء المعاينة ورفع البصمات، وجارٍ تفريغ كاميرات المراقبة بمحيط موقع الحادث للوقوف على هوية مرتكبي الواقعة.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، فيما تواصل الأجهزة الأمنية جهودها لضبط الجناة واستعادة المسروقات.