تحف وانتيكات فضة.. سرقة فيلا الإعلامية فريدة الزمر وضبط الخادمة وزوجها

تمكنت الأجهزة الامنية، من القبض على خادمة وزوجها بعد سرقة فيلا الإعلامية فريدة الزمر في مدينة كرداسة.

تعرضت فيلا المذيعة فريدة الزمر، والدة النائبة هند محمد سامي عضو مجلس النواب، للسرقة في منطقة كرداسة، تم ابلاغ الشرطة وتحركت قوة أمنية لفحص البلاغ واجراء التحريات اللازمة لكشف هوية اللص حيث توصلت التحريات إلى تورط الخادمة وزوجها في جريمة السرقة.

وعقب تقنين الإجراءات ألقت أجهزة الأمن القبض على الخادمة وزوجها، وتبين تورطهما في سرقة تحف وأنتيكات من الفيلا حيث استولت الخادمة على علب تقديم شيكولاتة ومبخرة وطبق وملاعق ومراية فضة، و2 شمعدان.

وبمواجهة المتهمة اعترفت أنها كانت تستولي على المسروقات على عدة مرات متفرقة حتى لا يتم كشف أمرها ويتولى زوجها بيعها لدى صاحبي محل فضة فتم إلقاء القبض عليهما أيضا.