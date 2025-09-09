أسعار الذهب اليوم الثلاثاء.. عيار 21 يقفز والجنيه الذهب يتجاوز 38 ألفا

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 9 سبتمبر 2025 ارتفاعًا ملحوظًا في مختلف الأعيرة داخل سوق الصاغة، متأثرة بالصعود العالمي للمعدن الأصفر وزيادة الإقبال عليه كملاذ آمن، في ظل توقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية والتوترات الجيوسياسية.

أسعار الذهب فى السوق :

عيار 24: 5611 جنيهًا للبيع





عيار 21: 4910 جنيهات للجرام





عيار 18: 4208 جنيهات للجرام





عيار 14: 3260 جنيهًا للجرام





عيار 12: 2768 جنيهًا للجرام





الجنيه الذهب: 39,280 جنيهًا للبيع









السعر العالمي للأونصة:





سجلت الأونصة نحو 3540 دولارًا، بعدما لامست مستوى 3550 دولارًا خلال تعاملات اليوم، مقارنة بمستوى 3493 دولارًا في بداية الأسبوع.

وأكد خبراء سوق الذهب أن استمرار التوقعات بخفض الفائدة في الولايات المتحدة يعزز من جاذبية الذهب كأداةاستثمارية، الأمر الذي انعكس مباشرة على الأسعار المحلية. وأضافوا أن الطلب المتزايد على المعدن النفيس عالميًانتيجة الأوضاع الاقتصادية والسياسية ساهم في إبقاء الأسعار عند مستويات مرتفعة.





ويترقب المتعاملون مزيدًا من التغيرات خلال الساعات المقبلة مع صدور بيانات اقتصادية أمريكية جديدة، وسطتوقعات بمزيد من التحركات في أسعار الذهب عالميًا، وما يقابلها من انعكاسات محلية داخل السوق المصرية.