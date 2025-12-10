كأس عاصمة مصر| الجونة يتقدم على الإسماعيلي في الشوط الأول

نجح فريق الجونة في تحقيق التقدم على الإسماعيلي بهدف دون رد في الشوط الأول من المباراة المقامة بينهما بإستاد الإسماعيلية في كأس عاصمة مصر

أحرز محمد عمار لاعب الإسماعيلي هدف تقدم الجونة بالخطأ في مرماه .

وخاض الإسماعيلي المباراة بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى: عبدالله جمال

الدفاع: عمر القط، عبدالله محمد، محمد عمار، عبدالكريم مصطفى

الوسط: عبدالرحمن كتكوت، كونتا، إبراهيم عبدالعال، إبراهيم النجعاوي

الهجوم: أنور صقر، محمد خطاري

بينما خاض الجونة المباراة بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى : أحمد مسعود

الدفاع : عبد الجواد تعلب – صابر الشيمى – خالد صديق أحمد عبد الرسول

الوسط : بلال السيد – نور السيد – حافظ إبراهيم – أرنو

الهجوم : مروان محسن – سيف الدين شيكا