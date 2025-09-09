سعر الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 9-9-2025

سجلت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء الموافق 9 سبتمبر 2025 استقرارًا نسبيًا في السوق السعودي، وذلك وفقًا لمتوسط أسعار الصرف بالريال السعودي.

بلغ سعر الذهب عيار 24 نحو 438.00 ريال، فيما سجل الذهب عيار 22 سعر 401.50 ريال.

أما الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في المملكة، فقد سجل 383.25 ريال. وسجل الذهب عيار 18 سعر 328.50 ريال، بينما بلغ سعر الذهب عيار 14 نحو 255.50 ريال.

أما الذهب عيار 12 فقد سجل 219.00 ريال.

بالنسبة لسعر الأونصة، فقد بلغ 13626.00 ريال، فيما سجل الجنيه الذهب 3066.50 ريال. وعلى الصعيد العالمي، سجلت الأونصة بالدولار سعر 3633.59 دولار.

