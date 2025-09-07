قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
واشنطن بوست: استقالة إيشيبا تزيد الغموض السياسي في اليابان
الذهب الرقمي يهدد سوق المعدن النفيس في بريطانيا
استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين في غارة إسرائيلية وسط غزة
خالد الغندور يكشف تطورات ملف مدرب الأهلي الجديد بعد رحيل ريبيرو
لمن فاتته.. اعرف حكم صلاة خسوف القمر بعد انتهاء وقتها
الأهلي يتواصل مع جوميز لإتمام التعاقد والمدير يرفض العرض.. تفاصيل
مصدر بالأهلي يكشف موعد عودة أشرف داري للتدريبات الجماعية
دانا أبو شمسية: ترامب يطرح صفقة شاملة لإنهاء حرب غزة تشمل تبادل أسرى ووقف العمليات
وزير المالية: أعمل لصالح الناس ولا أغضب إلا من أجل الدولة
خالد الغندور: النحاس يدرس التعاقد مع مدافع بسبب إصابات أشرف داري
خالد الغندور: مروان عطية يطلب من حسام حسن المشاركة أمام بوركينا فاسو
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
نشأت الديهي: مشروع مراسي ريد على البحر الأحمر نقلة نوعية باستثمارات سعودية إماراتية مصرية

نشأت الديهي
نشأت الديهي
علي مكي

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن حضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لتوقيع اتفاقية كبرى لتنمية 10 ملايين متر مربع على ساحل البحر الأحمر، يعكس حجم الإنجاز الذي تحقق في جذب الاستثمارات الأجنبية، موضحاً أن الاتفاق تم باستثمارات سعودية وإماراتية، وبمشاركة مصرية فاعلة.


وأضاف "الديهي"، تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الأحد، أن شركة "إعمار مصر" أعلنت عن اسم المشروع الجديد وهو "مراسي ريد" على خليج البحر الأحمر، مؤكدًا أنه يعد أول توسع للشركة على هذا الساحل الحيوي، ويقدم نموذجاً متكاملاً لمدينة سياحية عالمية، تشمل 3 مراسي دولية و12 فندقاً في مراحلها الأولى.


وأضاف: "بعدما شهدنا صفقة رأس الحكمة، نرى اليوم استثمارًا جديدًا على البحر الأحمر، بمشاركة سعودية إماراتية مصرية، يؤكد أن الأرض المصرية ما زالت جاذبة بفضل ما تملكه من مقومات، من مطارات وتشريعات حديثة وإجراءات إصلاحية."


واختتم قائلاً: "هذه الصفقات ما كانت لتتحقق لولا وجود استقرار سياسي وأمني، ولولا وجود جيش وطني عظيم يحمي مقدرات الدولة. وسط إقليم مشتعل تنهار فيه دول من حولنا، تثبت مصر أنها قادرة على جذب الاستثمارات الكبرى، وأنها تسير بثبات نحو المستقبل."

نشأت الديهى البحر الأحمر مراسى

