أضخم مشروع استثماري .. أحمد موسى: مراسي يؤكد إعادة رسم خريطة البحر الأحمر

قال الإعلامي أحمد موسى لا يوجد قلق من أي شيء، وأي شخص يخالف اتفاقات الشركات يتم اللجوء إلى التحكيم الدولى، لافتا إلى أن مشروع مراسي الذي تم توقيعه اليوم يعتبر نقلة متميزة في البحر الأحمر.



وأكد الإعلامي أحمد موسى خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» والمذاع عبر قناة «صدى البلد» على أننا نريد مثل هذا المشروع مئات المشروعات، وذلك لإضافة العديد من الغرف الفندقية السياحية، مشيرا إلى ما تم إضافته في مدينة العلمين الجديدة والساحل الشمالي وغيرها من الأماكن السياحية.

ولفت إلى أن هذا هو أضخم مشروع استثماري في البحر الأحمر، والذي يؤكد إعادة رسم خريطة البحر الأحمر، وتلك هي الخطة المصرية التي تستهدفها الدولة المصرية.

استثمارات قطرية

ولفت إلى أن هناك نحو 7.5 مليار خلال الأسبوع الماضي تمت كاستثمارات قطرية داخل حدود الدولة المصرية.