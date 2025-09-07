الشربتلي: مراسي ريد مشروع فريد يغير ملامح البحر الأحمر

أكد حسن الشربتلي، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة سيتي ستارز، أن مشروع مراسي ريد الجديد يمثل إضافة فريدة ستغير ملامح البحر الأحمر، مشيرًا إلى أن المشروع سيشكل نقلة نوعية في قطاع السياحة والاستثمار.

وأوضح الشربتلي، خلال مراسم توقيع الاتفاقية الخاصة بالمشروع، أن المجموعة تعمل على الارتقاء بمنظومة سياحة اليخوت في مصر*، بما يجعل من البحر الأحمر وجهة جاذبة ومنافسة عالميًا في هذا النوع من السياحة، الذي يحظى بإقبال متزايد من شريحة واسعة من السائحين حول العالم.

وأعرب نائب رئيس مجلس إدارة سيتي ستارز عن فخره بالتعاون المثمر مع الدولة المصرية في هذا المشروع العملاق، معتبرًا إياه *إضافة كبيرة للاقتصاد الوطني وفرصة لتعزيز مكانة مصر على الخريطة السياحية الدولية.

واختتم الشربتلي حديثه بالتأكيد على أن مراسي ريد سيكون مشروعًا للخير والتنمية، يعزز من استثمارات قطاع السياحة ويخدم المجتمع بأسره، موجها شكره للحضور والشركاء الذين ساهموا في إطلاق هذه الخطوة الاستراتيجية.