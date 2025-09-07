قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين في غارة إسرائيلية وسط غزة
خالد الغندور يكشف تطورات ملف مدرب الأهلي الجديد بعد رحيل ريبيرو
لمن فاتته.. اعرف حكم صلاة خسوف القمر بعد انتهاء وقتها
الأهلي يتواصل مع جوميز لإتمام التعاقد والمدير يرفض العرض.. تفاصيل
مصدر بالأهلي يكشف موعد عودة أشرف داري للتدريبات الجماعية
دانا أبو شمسية: ترامب يطرح صفقة شاملة لإنهاء حرب غزة تشمل تبادل أسرى ووقف العمليات
وزير المالية: أعمل لصالح الناس ولا أغضب إلا من أجل الدولة
خالد الغندور: النحاس يدرس التعاقد مع مدافع بسبب إصابات أشرف داري
خالد الغندور: مروان عطية يطلب من حسام حسن المشاركة أمام بوركينا فاسو
دعاء قبل النوم يغفر الذنوب.. لا تفوت هذا الثواب
الجيش الروسي يصل إلى أطراف مدينة ديميتروف بجمهورية دونيتسك الشعبية
إعمار مصر: 170 ألف وظيفة جديدة من مشروع مراسي ريد

جمال بن ثنية رئيس مجلس إدارة شركة إعمار مصر
علي مكي

كشف جمال بن ثنية، رئيس مجلس إدارة شركة إعمار مصر، أن مشروع مراسي الساحل الشمالي كان له دور محوري في تغيير خريطة المنطقة الواقعة شمال مصر، حيث نجح في تحويلها من منطقة تعتمد بالأساس على السياحة الداخلية إلى وجهة جاذبة للسياحة العالمية، بما يعزز من مكانة مصر على الخريطة السياحية الدولية.

وأوضح رئيس مجلس إدارة إعمار مصر أن الشركة تستعد لإطلاق مشروع مراسي ريد الجديد على ساحل البحر الأحمر، مشيرًا إلى أن المشروع العملاق سيخلق نحو *170 ألف فرصة عمل* مباشرة وغير مباشرة، مما يجعله أحد أبرز المشروعات الاستثمارية التي تسهم في دعم سوق العمل المصري وتعزيز النمو الاقتصادي.

وأضاف جمال بن ثنية أن مشروع مراسي البحر الأحمر سيأتي مكملًا لنجاحات مراسي الساحل الشمالي، بما يفتح آفاقًا جديدة أمام السياحة المصرية، ويضع البلاد على مسار مختلف من حيث استقطاب السائحين من مختلف أنحاء العالم.

وتوقع رئيس مجلس إدارة إعمار مصر أن يسهم مشروع مراسي البحر الأحمر في إحداث طفرة جديدة في قطاع السياحة، سواء من حيث حجم التدفقات السياحية أو مستوى الخدمات المقدمة، مؤكدًا أن الشركة تسعى لتقديم نموذج متكامل يعكس تطور مفهوم الاستثمار السياحي في مصر.

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة للثانوية العامة 2025

تنسيق المرحلة الثالثة

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2025 رسميًا.. الرابط وخطوات الاستعلام

وزير التربية والتعليم

التعليم تقرر تعديل القرار المنظم لاستمرار الطلاب بالمدارس التجريبية

كريم سامي مغاوري

تطورات الحالة الصحية لـ كريم سامي مغاوري

حادثة - أرشيفية

صاحب معرض سيارات يدهس مسن على صلاح سالم ويهرب خارج البلاد

أكثر من 5000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم عيار 21 بالمصنعية

أكثر من 5000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم عيار 21 بالمصنعية

خسوف القمر

خبيرة أبراج تحذر من هذا الفعل خلال خسوف القمر.. انتبه

مسجد السيدة زينب

إمام مسجد السيدة زينب: 3 أنواع من الخسوف تحدث قبل قيام الساعة.. فيديو

تايكوندو سيد البلد

تايكوندو الاتحاد يستعد لبطولة الجمهورية لقطاعات البومزا المؤهلة لكأس مصر

أحمد ربيع، لاعب الزمالك

خالد الغندور: أحمد ربيع يقترب من الغياب عن الزمالك أمام المصري بسبب عدم الجاهزية

وليد صلاح الدين

هشام حنفي: تعيين وليد صلاح الدين مديرا للكرة في الأهلي أمر مفاجئ

دى الخطوة الصح.. أسما شريف منير تعلن ارتداء الحجاب

اسما شريف منير
صداع وأرق وبكاء .. خبيرة أبراج تفجر مفاجأة عن تأثير خسوف القمر على الصحة

خسوف القمر
اعتداء دموي على منتصر بعد ندوة التحرر.. والنهاية مفتوحة على مزيد من الغموض

أحمد فهيم مراد مكرم
هاني فرحات.. أول عربي يقود الأوركسترا الملكية الفرنسية بقصر فرساي

هاني فرحات
محاكمة سارة خليفة

محاكمة سارة خليفة.. اتهامات بتصنيع مخدرات.. والمتهمون: منعرفش شكلها

عمر فرج

فيديوهات غير لائقة.. القبض على البلوجر عمر فرج وشقيقه| فيديو

المتهمين

باعه خردة .. القبض على المتهم بسرقة كابل كهربائى ببورسعيد| فيديو

أنشطة مكثفة للتدريب المصري الأمريكي المشترك النجم الساطع 2025

أنشطة مكثفة للتدريب المصري الأمريكي المشترك النجم الساطع 2025

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: بصيرة السيسي

أحمد النومي

أحمد النومي يكتب: هندسة الردع فى مواجهة خرائط الدم

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: جبر الخواطر.. الحاجة والأثر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تدفع للموافقة دون أن تدري؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. استراتيجية المواجهة الشاملة: كيف تسبق مصر خصومها بخطوة؟

