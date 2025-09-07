مدبولي: مشروع مراسي البحر الأحمر باستثمارات تتجاوز ٩٠٠ مليار جنيه

أعرب الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عن سعادته لتوقيع اتفاقية لتنمية ١٠ ملايين متر مربع في البحر الأحمر مع مجموعة مراسي لافتا أن اليوم نشهد توقيع شديد التميز وسيكون نقلة نوعية إلى سواحل البحر الأحمر.

وأضاف مدبولي عقب توقيع الاتفاقية إن الساحل الشمالي اصبح مقصد للسياحة العالمية وسوف يشهد الساحل مزيد من الاستثمارات وسيعمل طوال العام وليس فترة الصيف فقط .

وتابع مدبولي أن مصر تدعم الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات الواعدة خاصة السياحة والتنمية العمرانية .



وأشار إلى أن مشروع مراسي البحر الأحمر مشروع عملاق يقع علي مساحة ١٠ ملايين متر مربع باستثمارات تتجاوز ٩٠٠ مليار جنيه اي ما يقرب من ترليون جنيه ويضم ٤ آلاف غرفة فندقية .

وسيتم انشاء مراسي دولية لليخوت ويوفر ١٥٠ الف فرصة عمل خلال تنفيده و ٢٥ الف فرصة عند تشغيلة .



واشار مدبولي ان المشروع هو استفادة بكل المقاييس لدولة المصرية وسيكون له عوائد مباشر لدولة مطالبا بسرعة تنفيذ المرحلة الاولى للمشروع .