150 ألف فرصة عمل .. أحمد موسى يكشف تفاصيل مشروع مراسي البحر الأحمر

قال الإعلامي أحمد موسى إن اليوم شهد أضخم مشروع على البحر الأحمر وهو مشروع مراسي، لافتا إلى أن هناك نحو 3 أو 4 مشروعات سيتم تنفيذها خلال الفترة المقبلة.

شراكة سعودية إماراتية

أوضح الإعلامي أحمد موسى خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» والمذاع عبر قناة «صدى البلد» أن هناك شراكة سعودية إماراتية تتم على البحر الأحمر، بقيمة استثمارات تبلغ حوالي 900 مليار، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزير الإسكان المهندس شريف الشربيني، ووزير الصناعة والنقل المهندس كامل الوزير.

أحمد موسى: مصر لن يفرض عليها أمر ترفضه.. وخبير عسكري: نتنياهو يعي مفهوم الخط الأحمر بالنسبة لمصر| أخبار التوك شو أحمد موسى: مفيش فلسطيني عاوز يسيب أرضه.. وترامب مش بتاع سلام



لافتا إلى أن الحديث عن تلك المشروعات يفيد بإضافة 4000 غرفة فندقية، فضلا عن عالم الموضة والأزياء وسياحة اليخوت وغيرها من المشروعات والبراندات.



وأكد أن هناك نحو 150 ألف فرصة عمل كقوة عاملة للمشروع، فضلا عن 25 ألف فرصة عمل مستديمة.