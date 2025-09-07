10 ملايين متربع مربع.. العبار يكشف تفاصيل مشروع مراسي البحر الأحمر

كشف محمد العبار، رجل الأعمال الإماراتي، تفاصيل توقيع اتفاقية للاستثمار على ساحل البحر الأحمر بـ 900 مليار جنيه، قائلا: "اللي جاي في مراسي شيء لا يضاها في مصر أو خارجها".

وتابع خلال لقائه مع مراسل برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، من كرم ربنا الحصول على فرص استثمارية في مصر وخاصة على ساحل البحر الأحمر.

وعبر محمد العبار، رجل الأعمال الإماراتي، عن سعادته بكل المساندة من السلطات المحلية في مصر، قائلا: “إن شاء ربنا يقدرنا ونعمل حاجة تفوق الخيال وتتجاوز مراسي البحر المتوسط”.

المساحة المحددة للاستثمار

ولفت إلى أن المساحة المحددة للاستثمار في مراسي البحر الأحمر 10 ملايين متربع مربع لا تزيد عن مشروعاتنا السابقة كثيرًا في مراسي وكانت 8 ملايين متر .

واستطرد أنه سيتم توظيف 200 ألف شخص خلال عمليات الإنشاء والبناء على أن يستقر العدد على 25 ألفًا أثناء التشغيل، موضحا أن العمل في مصر جيد والنمو الاقتصادي جيد، لافتا إلى أن المشكلات الاقتصادية في العالم كله، ونحن نتفائل بمصر وحكومتها وأهلها.