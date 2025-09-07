أحمد موسى: مصر لديها حصة في كل المشروعات الاستثمارية التي ستتم قريبا

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن مصر لديها ضغط استثمارات بمليارات الدولارات في الاقتصاد، وخاصة في المناطق الفندقية والسكنية الجديدة.

شراكة استثمارية ضخمة

وبشأن الشراكة المصرية مع السعودية والإمارات، تابع خلال تقديم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد: مصر تشهد شراكة استثمارية ضخمة في البحر الأحمر بمنطقة مراسي، والتي ستفتح الباب أمام 150 ألف فرصة عمل، وضخ مليارات الدولارات، وذلك بفضل الأمن والأمان، وجمال الطقس المصري، وأصالة الشعب.

أضخم مشروع استثماري .. أحمد موسى: مراسي يؤكد إعادة رسم خريطة البحر الأحمر بث مباشر| أحمد موسى يكشف تفاصيل مشروع مراسي البحر الأحمر

مشروعات استثمارية عملاقة

وواصل أحمد موسى قائلا: هناك مشروعات استثمارية عملاقة ستحدث في مصر قريبا، من خلال استغلال أفضل الإمكانات القوية بمنطقة البحر الأحمر وغيرها من المناطق السياحية.

ونوه موسى أن مصر لديها حصة في كل المشروعات الاستثمارية التي ستتم قريبا، سواء في المشروعات الإماراتية أو السعودية، وذلك برغم تشكيك أعداء الوطن في مثل تلك المشروعات.

وأضاف أحمد موسى قائلا: قرابة تريليون جنيه -18.5 مليار دولار- استثمارات لمدة 4 سنوات بمشروعات ستتم في البحر الأحمر ومناطق أخرى، في نحو 2000 فدان، بتسهيلات وتقنين موسع مجابه للبيروقراطية.



