بث مباشر| أحمد موسى يكشف تفاصيل مشروع مراسي البحر الأحمر

يقدم الإعلامي أحمد موسى حلقة جديدة، اليوم، من برنامج «على مسئوليتي» والمذاع عبر قناة «صدى البلد»، ومن المقرر أن تتناول حلقة اليوم العديد من الملفات المطروحة على الساحة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وقال أحمد موسى إن اليوم شهد الإعلان عن أضخم مشروع على البحر الأحمر وهو مشروع مراسي، لافتا إلى أن هناك نحو 3 أو 4 مشروعات سيتم تنفيذها خلال الفترة المقبلة.

شراكة سعودية إماراتية

وأوضح الإعلامي أحمد موسى خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» والمذاع عبر قناة «صدى البلد» أن هناك شراكة سعودية إماراتية تتم على البحر الأحمر، بقيمة استثمارات تبلغ حوالي 900 مليار، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزير الإسكان المهندس شريف الشربيني، ووزير الصناعة والنقل المهندس كامل الوزير.

ولفت إلى أن الحديث عن تلك المشروعات يفيد بإضافة 4000 غرفة فندقية، فضلا عن عالم الموضة والأزياء وسياحة اليخوت وغيرها من المشروعات والبراندات.

وأكد أن هناك نحو 150 ألف فرصة عمل كقوة عاملة للمشروع، فضلا عن 25 ألف فرصة عمل مستديمة.

القضية الفلسطينية

ومن المقرر أن يتناول الإعلامي أحمد موسى خلال تقديم حلقة اليوم العديد من الملفات التي تهم المواطن المصري والعربي، لاسيما القضية الفلسطينية وما يستجد بها من أحداث.

وفي حلقة أمس؛ أكد الإعلامي أحمد موسى، أنه لا يوجد فلسطيني يريد مغادرة بلده بل يتحملون المحرقة التي يرتكبها جيش الاحتلال في غزة.

وتابع خلال تقديم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد: من رجع من اللي خرجوا في 1948، هل في فلسطيني ساب بلده ورجع قبل كده؟.

وقال الإعلامي أحمد موسى، إن نتنياهو دمر كل أبراج ومباني غزة، وأصبح سكان غزة في الشوارع بلا سكن، وكل ساعة وكل دقيقة بنشوف ناس بتموت.