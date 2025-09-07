قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

أحمد موسى: مفيش فلسطيني عاوز يسيب أرضه.. وترامب مش بتاع سلام

أحمد موسى
أحمد موسى
هاني حسين

أكد الإعلامي أحمد موسى، أنه لا يوجد فلسطيني يريد مغادرة بلده بل يتحملون المحرقة التي يرتكبها جيش الاحتلال في غزة.


وتابع خلال تقديم برنامد على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد: من رجع من اللي خرجوا في 1948، هل في فلسطيني ساب بلده ورجع قبل كده؟.


وقال الإعلامي أحمد موسى، إن نتنياهو دمر كل أبراج ومباني غزة، وأصبح سكان غزة في الشوارع بلا سكن، وكل ساعة وكل دقيقة بنشوف ناس بتموت.


وشدد على أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليس له علاقة بالسلام، وغير وزارة الدفاع إلى وزارة الحرب، وهو من يدعم نتنياهو في كل ما يقوم به في قطاع غزة.


ولفت إلى أن نتنياهو فضح كل من أساء لمصر وهم شركاء لمجرم الحرب بعدما خرجوا في مظاهرات ضد الدولة المصرية وتعرضوا لخديعة من الإعلام الصهيوني والإخواني


وأكد الإعلامي أحمد موسى، أن وزارة الخارجية أصدرت بيانا قويا بالأمس للرد على نتنياهو بشأن مخطط التهجير من غزة، قائلا: مصر لا تقبل الابتزاز والمساومة والضغوط.


ولفت إلى أن التحرك المصري العربي والتحرك المصري السعودي في غاية الأهمية حيث هناك تنسيق كبير بين القاهرة والرياض وبين القاهرة وأبو ظبي.


واختتم الإعلامي أحمد موسى، أنه لم يتبق شيء من غزة سوى الخيام، والشعب الفلسطيني لن يترك غزة مهما فعل نتنياهو، موضحا أن القطاع سيكون مقبرة نتنياهو وستكون غزة نهايته ولن يحقق ما يريده وسيدفع ثمن الإجرام والإبادة التي يرتكبها في غزة. 
 

