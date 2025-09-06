الاحتلال: مسئول أمريكي شارك في تقييم الوضع ميدانيا بـ بلدات غلاف غزة

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن قائد القيادة المركزية الأمريكية شارك في تقييم للوضع مع رئيس الأركان زامير وزار بلدات غلاف غزة، وذلك وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة “القاهرة الإخبارية”.



وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي على أن زيارة قائد القيادة المركزية الأمريكية تناولت المواجهة المشتركة للتحديات والتهديدات في المنطقة.

قوات الاحتلال الإسرائيلي

من ناحية أخرى؛ قال بشير جبر، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من دير البلح، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت نيرانها بشكل مباشر صوب فلسطينيين كانوا بانتظار المساعدات شمال غرب بيت لاهيا، ما أسفر عن استشهاد عشرة مواطنين وإصابة العشرات، لترتفع حصيلة ضحايا اليوم إلى نحو 60 شهيدًا بينهم 38 في مدينة غزة.

وأضاف جبر، خلال مداخلة على القناة، أن الاحتلال كثف خلال الساعات الماضية قصفه لمنازل متعددة الطوابق والأبراج السكنية، مستشهدًا بتدمير برج السوسي وسط المدينة بجوار مقر الأونروا، بعد أيام من استهداف برج مشتهى، ما أدى إلى تشريد عشرات العائلات وإجبار السكان على الإقامة في مراكز إيواء وخيام بديلة.