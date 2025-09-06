مجـ.زرة جديدة.. شهداء و مصابون جراء إطلاق جيش الاحتلال النار على المنتظرين للمساعدات في زيكيم

أفادت وسائل اعلام فلسطينية وصول عدد من الشهداء وعشرات المصابون إلى مستشفى الشفاء اثر اطلاق جيش الاحتلال النار على منتظري المساعدات في زيكيم في غلاف غزة، حيث وصفت الأمر بالمجزرة.



و من جهتها، أدانت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، مواصلة الاحتلال إرهابه وجرائمه بحق المدنيين، وتدمير ما تبقى من منشآت سكنية وبنى تحتية؛ لإجبارهم على النزوح.

وحذرت الوزارة، في بيان لها، اليوم السبت، من ادعات الاحتلال باستخدام الأبراج السكنية والمنشآت المدنية لأغراض عسكرية، مؤكدة أنها كاذبة لا أساس لها من الصحة، هدفها خداع الرأي العام وتبرير جرائمه بحق المدنيين.

وقالت في البيان، إن إقدام الاحتلال الإسرائيلي على تدمير ما تبقى من منشآت ومبانٍ سكنية في مدينة غزة، يأتي في إطار مخطط تشريد وتهجير سكان المدينة وإجبارهم على النزوح، بعد فشل تهديداته وحربه النفسية بحقهم خلال الفترة الماضية.