العراق يحقق في شبهات فساد بشأن خلط وتهريب النفط الخام ومنتجاته

وجه محمد شياع السوداني، رئيس مجلس الوزراء العراقي اليوم السبت، بالتحقيق في وجود شبهات فساد بشأن خلط وتهريب النفط الخام والمنتجات النفطية.



وجاء في بيان لمكتب رئيس الوزراء العراقي: "السوداني، يوجه بتأليف لجنة تحقيقية عالية المستوى من الجهات المختصة للتحقيق في المعلومات الواردة حول وجود شبهات فساد في خلط وتهريب النفط الخام والمنتجات النفطية سواء في الموانئ العراقية أو ضمن المياه الإقليمية".

وشدد السوداني، وفق البيان، على "عدم التهاون في هذا الملف، وأن تقدم اللجنة توصياتها، بعد استكمال التحقيقات، إلى مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات الملائمة وفق القانون، وبما يضمن دعم الاقتصاد الوطني وحماية المال العام".

و من جانبه، قال رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في وقت سابق هذا العام إن العراق، العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، يستهدف طاقة تكرير تصل إلى 1.65 مليون برميل يوميا.