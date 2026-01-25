لحظة فخر.. ريهام عبد الحكيم تحتفي بمشاركتها في عيد الشرطة

أعربت الفنانة ريهام عبد الحكيم، عن سعادتها بمشاركتها في احتفالية عيد الشرطة الـ 74 أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي،

ونشرت عبد الحكيم صور لها من الاحتفالية وعلق قائلة : " من قلبي.. لحظة فخر ما تتنسيش بمشاركتي في الاحتفال الرسمي بعيد الشرطة الـ 74 بحضور فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضمن أوبريت قصة وطن.. تأليف: أمير طعيمة، ألحان: عمرو مصطفى، إخراج: خالد جلال.



تألق المطربة المصرية

تألقت المطربة المصرية ريهام عبد الحكيم في حفل فني مميز ضمن فعاليات الدورة الـ33 من مهرجان الموسيقى العربية، والذي يُقام على مسرح دار الأوبرا المصرية، ويحمل هذا العام اسم "كوكب الشرق أم كلثوم"، تكريمًا لمسيرتها الفنية الخالدة. وقدمت ريهام عبد الحكيم باقة من أشهر أغاني كوكب الشرق، منها "أنت عمري" و"لسه فاكر" و"سيرة الحب"، وسط تفاعل كبير من الجمهور الذي امتلأت به قاعة المسرح الكبير. وأظهرت ريهام قدراتها الصوتية العالية وأدائها المتقن، مؤكدة مكانتها كواحدة من أبرز الأصوات الغنائية في جيلها. وشهد الحفل حضور عدد من الشخصيات الفنية والثقافية، في أجواء احتفالية استحضرت عبق الزمن الجميل، ضمن برنامج المهرجان الذي يضم نخبة من كبار نجوم الطرب العربي. يُذكر أن مهرجان الموسيقى العربية يعد من أهم الفعاليات الفنية في المنطقة، ويُقام سنويًا بتنظيم من دار الأوبرا المصرية، ويهدف إلى إحياء التراث الموسيقي العربي والتعريف بالأصوات الواعدة والحفاظ على الهوية الثقافية العربية.

