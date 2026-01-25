محمد صلاح يحقق رقمًا مميزًا رغم هزيمة ليفربول أمام بورنموث

سجّل النجم المصري محمد صلاح إنجازًا فرديًا بارزًا في الدوري الإنجليزي الممتاز، رغم خسارة فريقه ليفربول أمام مضيفه بورنموث بنتيجة 3-2، مساء السبت، في الجولة الثالثة والعشرين من موسم 2025-2026.



ليفربول يتعرض للهزيمة أمام بورنموث

شهد ملعب «فيتاليتي» مباراة مثيرة انتهت بتفوق بورنموث على ليفربول بهدفين مقابل ثلاثة، حيث فشل الريدز في المحافظة على تقدمهم. ومع ذلك، تميز صلاح بأدائه وقدم لمسة مميزة ساهمت في صناعة الهدف الثاني لفريقه، الذي سجله دومينيك سوبوسلاي.



صلاح يصبح تاسع أفضل صانعي الأهداف في تاريخ الدوري الإنجليزي

بفضل تمريرته الحاسمة في المباراة، وصل محمد صلاح إلى التمريرة الحاسمة رقم 91 في مسيرته بالدوري الإنجليزي، محتلاً المركز التاسع في قائمة أكثر اللاعبين صناعةً للأهداف عبر تاريخ البطولة.

وتفوق صلاح في هذا الإنجاز على مواطنه السابق جيمس ميلنر، لاعب ليفربول السابق وبرايتون الحالي، الذي يمتلك 90 تمريرة حاسمة.

قائمة أكثر صانعي الأهداف في تاريخ البريمييرليج

ريان جيجز – 162 تمريرة كيفن دي بروين – 114 تمريرة سيسك فابريجاس – 111 تمريرة واين روني – 103 تمريرات فرانك لامبارد – 102 تمريرة دينيس بيركامب – 94 تمريرة دافيد سيلفا – 93 تمريرة ستيفن جيرارد – 92 تمريرة محمد صلاح – 91 تمريرة جيمس ميلنر – 90 تمريرة

الإنجازات الفردية رغم النتائج السلبية

يؤكد هذا الإنجاز استمرار صلاح في تقديم مستويات عالية على الصعيد الفردي، حتى في المباريات التي يخسر فيها فريقه. ويُعد هذا الرقم دليلاً إضافيًا على تأثيره الكبير في صفوف ليفربول وقدرته على صناعة الفارق دائمًا، مما يعزز مكانته بين أساطير الدوري الإنجليزي



