بإطلالة تخطّت الـ مليون جنيه .. إليسا تثير الجدل بجمالها في آخر ظهور لها عبر إنستجرام | صور
رسالة صالح سليم .. أسامة حسن ينتقد تعاقد الأهلي مع أحمد عيد: «فين القيم والمبادئ»
محمد صلاح يحقق رقمًا مميزًا رغم هزيمة ليفربول أمام بورنموث
بعد انقلاب مقطورة قصب.. محافظ قنا يُوجّه بإعادة الانضباط المروري بطريق العجالين |صور
رسالة قوية من الرئيس السيسي لمؤسسات الدولة: المحاسبة تبدأ بالاعتراف
سيراميكا كليوباترا يكشف تفاصيل صفقة مروان عثمان مع الأهلي
ضارة وتحمل نوايا سلبية ومضيعة للوقت.. والد الرئيس السوري يُهاجم تمديد الهدن مع «قسد»
الأهلي القطري يفتح باب المفاوضات لضم نجم الزمالك
يتحدّث عن السلام وقواته تقتــل الأطباء.. زاخاروف تهاجم زيلينسكي
مناقشات منتظرة بالبرلمان.. حبس وغرامات بالملايين لفئات جديدة بجرائم سرقة الكهرباء |تفاصيل
رياضة

محمد صلاح يحقق رقمًا مميزًا رغم هزيمة ليفربول أمام بورنموث

محمد صلاح
محمد صلاح
رباب الهواري

سجّل النجم المصري محمد صلاح إنجازًا فرديًا بارزًا في الدوري الإنجليزي الممتاز، رغم خسارة فريقه ليفربول أمام مضيفه بورنموث بنتيجة 3-2، مساء السبت، في الجولة الثالثة والعشرين من موسم 2025-2026.
 

ليفربول يتعرض للهزيمة أمام بورنموث

شهد ملعب «فيتاليتي» مباراة مثيرة انتهت بتفوق بورنموث على ليفربول بهدفين مقابل ثلاثة، حيث فشل الريدز في المحافظة على تقدمهم. ومع ذلك، تميز صلاح بأدائه وقدم لمسة مميزة ساهمت في صناعة الهدف الثاني لفريقه، الذي سجله دومينيك سوبوسلاي.
 

صلاح يصبح تاسع أفضل صانعي الأهداف في تاريخ الدوري الإنجليزي

بفضل تمريرته الحاسمة في المباراة، وصل محمد صلاح إلى التمريرة الحاسمة رقم 91 في مسيرته بالدوري الإنجليزي، محتلاً المركز التاسع في قائمة أكثر اللاعبين صناعةً للأهداف عبر تاريخ البطولة.

وتفوق صلاح في هذا الإنجاز على مواطنه السابق جيمس ميلنر، لاعب ليفربول السابق وبرايتون الحالي، الذي يمتلك 90 تمريرة حاسمة.

قائمة أكثر صانعي الأهداف في تاريخ البريمييرليج

  1. ريان جيجز – 162 تمريرة
  2. كيفن دي بروين – 114 تمريرة
  3. سيسك فابريجاس – 111 تمريرة
  4. واين روني – 103 تمريرات
  5. فرانك لامبارد – 102 تمريرة
  6. دينيس بيركامب – 94 تمريرة
  7. دافيد سيلفا – 93 تمريرة
  8. ستيفن جيرارد – 92 تمريرة
  9. محمد صلاح – 91 تمريرة
  10. جيمس ميلنر – 90 تمريرة

الإنجازات الفردية رغم النتائج السلبية

يؤكد هذا الإنجاز استمرار صلاح في تقديم مستويات عالية على الصعيد الفردي، حتى في المباريات التي يخسر فيها فريقه. ويُعد هذا الرقم دليلاً إضافيًا على تأثيره الكبير في صفوف ليفربول وقدرته على صناعة الفارق دائمًا، مما يعزز مكانته بين أساطير الدوري الإنجليزي


 

محمد صلاح ليفربول الدوري الانجليزي اخبار الرياضة

