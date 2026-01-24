محمد صلاح يقترب من تخطي رقم أسطورة أرسنال في البريميرليج أمام بورنموث

يستعد النجم المصري محمد صلاح، جناح ليفربول وقائد منتخب مصر، لقيادة فريقه في مواجهة مرتقبة أمام بورنموث، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ23 من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025-2026، في لقاء يسعى خلاله لتعزيز أرقامه اللافتة أمام منافس اعتاد التألق في شباكه.

وتنطلق مواجهة ليفربول وبورنموث عند الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز، في مباراة تحمل أهمية كبيرة للطرفين على مستوى الترتيب والطموحات.

ويعول ليفربول على نجمه الأول من أجل تحقيق انتصار مهم يُسهم في تحسين موقع الفريق على سلم ترتيب البريميرليج، خاصة مع احتدام المنافسة بين فرق المراكز المتقدمة، وحاجة «الريدز» لحصد أكبر عدد ممكن من النقاط خلال الجولات المقبلة.

رقم ينتظر صلاح

وفقًا لموقع ترانسفير ماركت العالمي، فإنه في حالة مشاركة محمد صلاح في مباراة اليوم أمام بورنموث، سيصل إلى المباراة رقم 316 في الدوري الإنجليزي الممتاز، ليعزز موقعه ضمن قائمة أكثر اللاعبين الأجانب مشاركة في تاريخ البريميرليج متجاوزًا رقم الهولندي دينيس بيركامب، أسطورة أرسنال، الذي خاض 315 مباراة في المسابقة.

موقف الفريقين في جدول الترتيب

يدخل ليفربول اللقاء وهو يحتل المركز الرابع برصيد 36 نقطة، بعد خوضه 22 مباراة، حقق خلالها 10 انتصارات مقابل 6 تعادلات و6 هزائم، وسجل لاعبوه 33 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 29 هدفًا.

في المقابل، يتواجد بورنموث في المركز الخامس عشر برصيد 27 نقطة، حصدها من 22 مباراة، بعدما فاز في 6 مباريات وتعادل في 9 مناسبات وخسر 7 مرات، وسجل لاعبوه 35 هدفًا مقابل 41 هدفًا استقبلتها شباك الفريق.