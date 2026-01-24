قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
آي صاغة: الذهب يواصل الصعود بدعم من التوترات الجيوسياسية وتراجع الثقة بالدولار
وزير الخارجية يؤكد ضرورة فتح معبر رفح في الاتجاهين والانسحاب الإسرائيلي من غزة
نزلت 10 جنيهات.. أسعار كرتونة البيض بالأسواق اليوم السبت 24 يناير
الشرير الذي أحبه.. جيهان الشماشرجي تمازح فتحي عبد الوهاب بمسلسل بطل العالم
وزير الخارجية يبحث مع الممثل الأعلى لقطاع غزة استحقاقات المرحلة الثانية لخطة ترامب
كوشنر يكشف عن تفاصيل "الخطة الرئيسية" لقطاع غزة ما بعد الحرب
هل يكون محمد صلاح الصفقة الكبرى للدوري السعودي أم خطف نجم ريال مدريد ؟
مواجهة نارية بين نهضة بركان وبيراميدز في دوري أبطال أفريقيا
أسعار الدولار اليوم السبت 24 يناير 2026 فى البنوك المصرية
قبل ماتنزل تشتري.. أسعار الدواجن اليوم السبت بالبورصة والأسواق
ذكرى وفاة عبلة الكحلاوي.. محطات في حياة صاحبة الباقيات الصالحات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

هل يكون محمد صلاح الصفقة الكبرى للدوري السعودي أم خطف نجم ريال مدريد ؟

محمد صلاح و فينيسيوس
محمد صلاح و فينيسيوس

عاد اسما محمد صلاح وفينيسيوس جونيور ليتصدرا المشهد مجددا في سوق الانتقالات بعدما كشفت تقارير إنجليزية عن اهتمام متجدد من أندية دوري روشن السعودي بالتعاقد مع نجم ليفربول وقائد منتخب مصر إلى جانب جناح ريال مدريد ولاعب منتخب البرازيل في إطار خطة جديدة تستهدف نجوم الصف الأول عالميًا.

حلم مؤجل أم صفقة صيفية محتملة؟

بحسب صحيفة " تيليجراف " البريطانية أبدت جهات في الدوري السعودي رغبة في معرفة موقف محمد صلاح من الانتقال خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية إلا أن الاتصالات لم تسفر عن أي تطور إيجابي ليبقى سيناريو الانتقال مؤجلا حتى الصيف المقبل.

ورغم بلوغ صلاح عامه الـ33 فإن قيمته الفنية والتسويقية لا تزال تضعه ضمن الفئة الاستثنائية وهو ما يجعل فكرة انتقاله إلى الدوري السعودي مطروحة بقوة خاصة في حال قرر إنهاء رحلته الأوروبية مع ليفربول بنهاية الموسم.

وأكد مصدر رفيع المستوى داخل الدوري السعودي للصحيفة الإنجليزية أن التحركات الحالية تندرج ضمن رؤية طويلة المدى مشيرًا إلى أن التعاقد مع نجوم بحجم صلاح يحتاج توقيتا مناسبا مرجحا أن يكون الصيف المقبل هو الموعد الأقرب لأي خطوة رسمية.

أزمات ليفربول تفتح الباب

التراجع النسبي في مستوى صلاح هذا الموسم والأزمة التي نشبت بينه وبين المدير الفني الهولندي آرني سلوت أعادا فتح باب التكهنات حول مستقبله داخل أنفيلد.

وعبر صلاح في تصريحات سابقة عن غضبه من طريقة التعامل معه معتبرا أنه تم تحميله مسؤولية تراجع النتائج قبل أن تتصاعد الأزمة باستبعاده من بعض المباريات وهو ما اعتبره مراقبون نقطة تحوّل في علاقته بالنادي.

ورغم الهدوء المؤقت الذي فرضته مشاركته مع منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية فإن مستقبل النجم المصري لا يزال مفتوحا على جميع الاحتمالات خاصة مع عودته للتألق أوروبيا عقب البطولة.

نجم المستقبل في الحسابات السعودية

على الجانب الآخر لا يقتصر اهتمام الدوري السعودي على النجوم المخضرمين إذ يبرز اسم فينيسيوس جونيور كهدف استراتيجي طويل الأمد في ظل تعثر مفاوضات تجديد عقده مع ريال مدريد والذي ينتهي في يونيو 2027.

ويمر فينيسيوس البالغ من العمر 25 عاما بموسم متذبذب وسط تغييرات فنية داخل ريال مدريد ما فتح الباب أمام تكهنات بشأن مستقبله رغم تمسك النادي الملكي به ومحاولاته لإعادته إلى مستواه المعهود.

جدل داخل الأوساط الاستثمارية

وفجر الاهتمام بصلاح وفينيسيوس نقاشا واسعا داخل الأوساط المرتبطة بالاستثمار الرياضي في السعودية .. فبينما ترى أصوات قانونية وتسويقية أن صلاح يمثل قيمة عالمية نادرة قادرة على إحداث طفرة فنية وجماهيرية يرى آخرون أن الرهان يجب أن يكون على نجوم أصغر سنا مثل فينيسيوس لضمان الاستدامة.

صيف ساخن في الأفق

وتؤكد المؤشرات الحالية أن صيف الانتقالات المقبل قد يشهد تحركات غير مسبوقة من أندية دوري روشن خاصة مع اقتراب نهاية عقود عدد من النجوم الكبار واحتمالية إعادة هيكلة بعض الفرق.

محمد صلاح فينيسيوس دوري روشن السعودي أندية دوري روشن السعودي ليفربول منتخب مصر ريال مدريد منتخب البرازيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد قرار التبكير.. هل يتم صرف مرتبات شهر فبراير قبل رمضان 2026؟

بعد قرار التبكير.. هل يتم صرف مرتبات شهر فبراير قبل رمضان 2026؟

الهواتف القديمة

زيادة الإقبال على شراء الهواتف القديمة لاستخراج الذهب منها.. ما القصة؟

يارا حسام حسن

أول رد من يارا حسام حسن على دعوى قضائية من خطيبها السابق.. ماذا حدث؟

دعاء قبل النوم في شعبان

دعاء النوم في شعبان.. لو كنت مكروبا ومديونا ومحزونا ردد 3 كلمات وأبشر

الطيران الأمريكية

شركات الطيران الأمريكية تلغي أكثر من 2500 رحلة اليوم.. ما السبب؟

موعد أول يوم من رمضان 2026

موعد أول يوم من شهر رمضان 2026 وعدد ساعات الصيام.. تفاصيل

توقعات الطقس حتى الأربعاء القادم

موجة سقيع شديدة.. توقعات الطقس حتى الأربعاء القادم

شوبير

تأخر الصفقات القوية.. تعليق ناري من شوبير على غضب جماهير الأهلي

ترشيحاتنا

موظفون

متى يتم البت في تظلم شاغلي الوظائف القيادية بعد الفصل من الخدمة؟

غرامة

احذر.. غرامة وحبس 6 أشهر حال ارتكابك هذه الأفعال طبقا لقانون الكهرباء

عمال

كيف نظم القانون آليات تدريب العمال ؟

بالصور

كيف تكتشفين الرجل النرجسي قبل الارتباط؟.. 10 علامات مبكرة تحذرك

كيف تكتشفين النرجسي قبل الارتباط؟
كيف تكتشفين النرجسي قبل الارتباط؟
كيف تكتشفين النرجسي قبل الارتباط؟

أفكار ذكية للتوفير في ميزانية البيت .. وصفات طعام اقتصادية بـ 10 مكونات .. نصائح لتقليل تكلفة الطبخ

وصفات اقتصادية بـ 10 مكونات
وصفات اقتصادية بـ 10 مكونات
وصفات اقتصادية بـ 10 مكونات

لماذا يفشل طعم الأكل في البيت؟.. أخطاء شائعة تفسد النكهة وتضيع تعبك

الطعام
الطعام
الطعام

وصفة سريعة وصحية.. طريقة عمل مكرونة بالجبن والسبانخ في 10دقائق

طريقة عمل مكرونة بالجبن والسبانخ في 10 دقائق
طريقة عمل مكرونة بالجبن والسبانخ في 10 دقائق
طريقة عمل مكرونة بالجبن والسبانخ في 10 دقائق

فيديو

صورة من الفيديو

قصة فيديو هزّت الرأي العام.. ابن يعتدي على والده داخل منزله.. ونجله يكشف كواليس صراع ميراث وضع أسرة على حافة الانهيار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

المزيد