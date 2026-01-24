هل يكون محمد صلاح الصفقة الكبرى للدوري السعودي أم خطف نجم ريال مدريد ؟

عاد اسما محمد صلاح وفينيسيوس جونيور ليتصدرا المشهد مجددا في سوق الانتقالات بعدما كشفت تقارير إنجليزية عن اهتمام متجدد من أندية دوري روشن السعودي بالتعاقد مع نجم ليفربول وقائد منتخب مصر إلى جانب جناح ريال مدريد ولاعب منتخب البرازيل في إطار خطة جديدة تستهدف نجوم الصف الأول عالميًا.

حلم مؤجل أم صفقة صيفية محتملة؟

بحسب صحيفة " تيليجراف " البريطانية أبدت جهات في الدوري السعودي رغبة في معرفة موقف محمد صلاح من الانتقال خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية إلا أن الاتصالات لم تسفر عن أي تطور إيجابي ليبقى سيناريو الانتقال مؤجلا حتى الصيف المقبل.

ورغم بلوغ صلاح عامه الـ33 فإن قيمته الفنية والتسويقية لا تزال تضعه ضمن الفئة الاستثنائية وهو ما يجعل فكرة انتقاله إلى الدوري السعودي مطروحة بقوة خاصة في حال قرر إنهاء رحلته الأوروبية مع ليفربول بنهاية الموسم.

وأكد مصدر رفيع المستوى داخل الدوري السعودي للصحيفة الإنجليزية أن التحركات الحالية تندرج ضمن رؤية طويلة المدى مشيرًا إلى أن التعاقد مع نجوم بحجم صلاح يحتاج توقيتا مناسبا مرجحا أن يكون الصيف المقبل هو الموعد الأقرب لأي خطوة رسمية.

أزمات ليفربول تفتح الباب

التراجع النسبي في مستوى صلاح هذا الموسم والأزمة التي نشبت بينه وبين المدير الفني الهولندي آرني سلوت أعادا فتح باب التكهنات حول مستقبله داخل أنفيلد.

وعبر صلاح في تصريحات سابقة عن غضبه من طريقة التعامل معه معتبرا أنه تم تحميله مسؤولية تراجع النتائج قبل أن تتصاعد الأزمة باستبعاده من بعض المباريات وهو ما اعتبره مراقبون نقطة تحوّل في علاقته بالنادي.

ورغم الهدوء المؤقت الذي فرضته مشاركته مع منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية فإن مستقبل النجم المصري لا يزال مفتوحا على جميع الاحتمالات خاصة مع عودته للتألق أوروبيا عقب البطولة.

نجم المستقبل في الحسابات السعودية

على الجانب الآخر لا يقتصر اهتمام الدوري السعودي على النجوم المخضرمين إذ يبرز اسم فينيسيوس جونيور كهدف استراتيجي طويل الأمد في ظل تعثر مفاوضات تجديد عقده مع ريال مدريد والذي ينتهي في يونيو 2027.

ويمر فينيسيوس البالغ من العمر 25 عاما بموسم متذبذب وسط تغييرات فنية داخل ريال مدريد ما فتح الباب أمام تكهنات بشأن مستقبله رغم تمسك النادي الملكي به ومحاولاته لإعادته إلى مستواه المعهود.

جدل داخل الأوساط الاستثمارية

وفجر الاهتمام بصلاح وفينيسيوس نقاشا واسعا داخل الأوساط المرتبطة بالاستثمار الرياضي في السعودية .. فبينما ترى أصوات قانونية وتسويقية أن صلاح يمثل قيمة عالمية نادرة قادرة على إحداث طفرة فنية وجماهيرية يرى آخرون أن الرهان يجب أن يكون على نجوم أصغر سنا مثل فينيسيوس لضمان الاستدامة.

صيف ساخن في الأفق

وتؤكد المؤشرات الحالية أن صيف الانتقالات المقبل قد يشهد تحركات غير مسبوقة من أندية دوري روشن خاصة مع اقتراب نهاية عقود عدد من النجوم الكبار واحتمالية إعادة هيكلة بعض الفرق.