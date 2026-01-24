محمد صلاح يقود ليفربول أمام بورنموث في الدوري الإنجليزي

أعلن الهولندي آرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول، تشكيل الريدز لمواجهة بورنموث، في المباراة التي ستجمع بينهما، في إطار الجولة الثالثة والعشرين ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهد التشكيل تواجد محمد صلاح أساسيًا بعدما كانت أخر مباراة له في البريميرليج قبل الذهاب لمنتخب مصر للمشاركة في كأس أمم إفريقيا، على دكة البدلاء، قبل أن يدخل بديلًا أمام برايتون.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون

خط الدفاع: ميلوس كيركيز - فيرجيل فان دايك – جو جوميز - جيريمي فريمبونج

خط الوسط: ريان جرافنبيرش – ماك أليستر - دومينيك سوبوسلاي

خط الهجوم: فلوريان فيرتز - محمد صلاح - وجاكبو.

ويحتل فريق ليفربول المركز الرابع برصيد 36 نقطة، فيما يأتي فريق بورنموث في المركز الخامس عشر برصيد 27 نقطة.