رئيس اتحاد السنغال: فوزي لقجع حاول فرض مناورة ..وندعم قرار بابي ثياو

كشف عبدالله فال رئيس الاتحاد السنغالي لكرة القدم تفاصيل مقابلته مع رئيس الكاف قبل انطلاق نهائي بطولة أمم أفريقيا أمام المغرب.

وقال عبدالله فال في تصريحات صحفية: طلب مني احد المسؤولين الذهاب للقاء رئيس الاتحاد الإفريقي والأمين العام للحديث عن الوضع.

وأضاف : لا ألهث خلف الناس ولكننى فضلت المواجهة مباشرة في ذلك الموقف وعندما وصلت وجدت فوزي لقجع الأمين العام رفقة رئيس الكاف.

وأكمل : تحدثت طويلا مع رئيس الاتحاد المغربي وشرحت له الموقف والمخاطر التي تعرض لها منتخب السنغال خلال الفترة الأخيرة في الفندق والتذاكر والإقامة والأمن وغيره ورده كان في كل مرة “ هذا قرار الكاف” .

وأوضح : أصدرنا بيان رسمي وتأكيدنا كان أنه لن نلعب المباراة تحت أي تهديد لسلامة اللاعبين أو تقليل من كرامتهم.

وأردف : " لا يوجد بلد واجه المغرب ووقف في وجهه كما فعلت السنغال ، وباعتبارهم يشغلون منصب نائب الرئيس داخل الاتحاد الإفريقي (الكاف)، حاولوا فرض مناوراتهم المعتادة علينا، لكننا رفضنا ذلك رفضًا قاطعًا.

وأكد على دعمه لـ بابي ثياو المدير الفني لمنتخب السنغال على قرار الانسحاب من المباراة، وحتى الرؤساء يدعمونه.

