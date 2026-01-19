قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد موسى: أبو العينين صاحب قرار إذاعة محاكمة مبارك بدون مونتاج على صدى البلد
هاخد فلوسي من عين الأهلي .. أحمد موسى يكشف سر هروب أبو تريكة للخارج
حياتي ملكي وحدي.. فادية عبد الغني ترفض الإفصاح عن أسباب عدم زواجها للمرة الثانية
الشاي المغلي خطر على حياتك.. ترند خطير وتحذيرات عاجلة جديدة| ما القصة؟
مهرجان قطر لكرة القدم يجمع مصر والأرجنتين وإسبانيا استعدادًا لكأس العالم 2026
تبث فيديوهات خادشة.. القبض على صانعة محتوى بأكتوبر
أحمد موسى يروي كواليس الضغوط والمواجهات بعد 2011 ويكشف تفاصيل مبكرة عن مخطط الإخوان
أحمد موسى يكشف حقيقة إيقاف الرئيس مبارك لبرنامج عمرو أديب
تقرير سري للغاية هز الدولة.. كيف كشف أحمد موسى المؤامرة الكبرى ضد مصر مبكرا؟
حلقة استثنائية من على مسئوليتي.. محمد الباز: أسرار شهادة على مصر قبل الاختطاف وبعد الاستعادة
خطة سيناء| ماذا وجد في هاتف محمد مرسي بعد القبض عليه في 2011؟.. تفاصيل
رسميا.. سيراميكا كليوباترا يعلن انتقال مروان عثمان إلى الأهلي
توك شو

مباراة المغرب والسنغال.. الكاف يراجع لقطات نهائي الرباط تمهيدًا لإصدار قرارات حاسمة| تفاصيل

الاتحاد الإفريقي يفتح تحقيقًا رسميًا في أحداث مباراة المغرب والسنغال
الاتحاد الإفريقي يفتح تحقيقًا رسميًا في أحداث مباراة المغرب والسنغال
كريم محمد

أشعل انسحاب منتخب السنغال من نهائي كأس الأمم الإفريقية أمام المنتخب المغربي موجة واسعة من الجدل في الأوساط الرياضية الإفريقية، ودفع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» إلى التحرك سريعًا بإدانة رسمية للأحداث التي شهدتها المباراة النهائية التي أقيمت مساء الأحد بالعاصمة المغربية الرباط، مؤكدًا رفضه القاطع لأي سلوك غير رياضي يمس نزاهة البطولة أو يستهدف طاقم التحكيم ومنظمي اللقاء.

وتترقب الأوساط الرياضية القارية ما ستسفر عنه قرارات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم خلال الفترة المقبلة، في ظل حساسية الموقف وأهمية المباراة النهائية، وسط مطالب بتطبيق اللوائح بشكل حاسم للحفاظ على هيبة البطولات الإفريقية ومنع تكرار مثل هذه الأحداث مستقبلًا.

 رد فعل من «كاف» عقب أحداث نهائي أمم أفريقيا

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» إدانته الشديدة للأحداث التي شهدها نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية، والذي جمع بين منتخبي المغرب والسنغال، وأُقيم مساء الأحد بمدينة الرباط، وذلك عقب انسحاب منتخب السنغال من المباراة.

وأكد الكاف، في بيان رسمي، رفضه القاطع للسلوك غير المقبول الذي صدر عن بعض اللاعبين والمسؤولين خلال اللقاء، مشددًا على أن مثل هذه التصرفات تتعارض مع قيم اللعب النظيف وروح المنافسة التي تقوم عليها البطولة القارية.

رفض قاطع للإساءة للتحكيم والتنظيم

وأوضح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أنه يدين بشدة أي سلوك غير لائق يحدث أثناء المباريات، لا سيما التصرفات التي تستهدف طاقم التحكيم أو منظمي المباريات، مؤكدًا أن الحفاظ على نزاهة المسابقات واحترام القوانين يمثل أولوية قصوى لدى الكاف.

مراجعة جميع اللقطات المصورة

وأشار البيان إلى أن الاتحاد سيقوم بمراجعة جميع اللقطات المصورة المرتبطة بالأحداث التي وقعت خلال النهائي، تمهيدًا لإحالة الملف بالكامل إلى الهيئات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية والتأديبية اللازمة بحق كل من يثبت تورطه.

انتظار قرارات حاسمة من الكاف

وفي انتظار ما ستسفر عنه تحقيقات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، تبقى أحداث نهائي أمم أفريقيا محل متابعة واسعة داخل الأوساط الرياضية، وسط مطالب بتطبيق اللوائح بحزم للحفاظ على هيبة البطولات القارية وضمان احترام قيم اللعب النظيف. 

وتُعد القرارات المنتظرة من الكاف اختبارًا حقيقيًا لقدرته على فرض الانضباط ومنع تكرار مثل هذه الوقائع في الاستحقاقات المقبلة.

