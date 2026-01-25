الأقل آخر 10 سنوات.. شعبة الدواجن تفجر مفاجأة عن الأسعار خلال رمضان

فجّر أبو الفتوح مبروك، نائب رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، مفاجأة سارة لطمأنة المواطنين خلال شهر رمضان المبارك 2026.

وقال «مبروك» إن شهر رمضان هذا العام سيكون الأفضل من ناحية الأسعار، التي ستكون الأقل بنسبة تتراوح ما بين 30 و35%، وهذه بُشرى سارة للمصريين بأن رمضان 2026 سيكون في الأسعار أفضل رمضان خلال العشر سنوات الأخيرة في قطاع الدواجن.

وكشف نائب رئيس شُعبة الدواجن أن من أسباب تحسُّن أسعار الدواجن هذا العام زيادة الإنتاج، الذي كان يصل لحوالي 4 ملايين كتكوت يوميًا، وارتفع حاليًا إلى ما بين 6 و7 ملايين كتكوت ، «كان إنتاجنا مليارًا و600 مليون دجاجة سنويًا، أصبح حاليًا 2 مليار و200 مليون دجاجة سنويًا»، وهذا يعني زيادة نصيب الفرد، الذي كان يصل إلى 15 كيلو في العام، ليصبح حاليًا 25 كيلو سنويًا، ونطمح أن نصل إلى 30 و40 كيلو.

وعن الأسعار ذاتها، أكّد «مبروك» أن الأسعار حاليًا في المزارع تتراوح ما بين 60 و62 جنيهًا للكيلو، وتصل للمستهلك من 68 إلى 75 جنيهًا، وفي مثل هذه الأيام من العام الماضي كانت قد وصلت إلى 110 و115 جنيهًا، فالأسعار حاليًا منخفضة كثيرًا مقارنة بالعام الماضي، والسبب في ذلك الدور الكبير الذي تقوم به الدولة، وتكاتف الجهات المعنية من أجل توفير بروتين بسعر منخفض للمواطنين، وهذا يُحسب للدولة ووزارة الزراعة والهيئة العامة للخدمات البيطرية ولجان التقصي، ويُحسب أيضًا لقطاع الدواجن.

وأوضح أنه من ضمن أسباب زيادة المعروض في الدواجن توفير الدولة السيولة الدولارية لمستوردي الخامات الإنتاجية في هذا القطاع من فول صويا وذرة صفراء وأدوية وعمالة مدربة بأسعار مناسبة، وبالتالي القطاع مستقر وينمو ويتطور بسبب توافر مقومات النجاح مقارنة بالدول الأخرى.