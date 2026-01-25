قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شوبير: رحيل سيف جعفر عن الزمالك بالمجان "غير مُرضٍ" .. وهذه تفاصيل العرض القطري
هيثم حسن: لم أحسم قراري بشأن تمثيل منتخب مصر
التراجع ضرورة ملحة..حزب الجيل: إلغاء الإعفاء الجمركي للهواتف يثير سخط المصريين بالخارج
الولايات المتحدة تجهز هجومًا على إيران.. وإسرائيل تحدد الأهداف
الأقل آخر 10 سنوات.. شعبة الدواجن تفجر مفاجأة عن الأسعار خلال رمضان
غرفة شركات السياحة: مشاركة مصر في معرض "الفيتور" فتحت آفاقًا جديدة للسوق الإسباني | مفاجآت
أمين عام حزب الله: نطالب بتحرك عاجل للإفراج عن الأسرى اللبنانيين
البابا تواضروس: الصحة نعمة من الله يجب استثمارها في عمل الخير
العناية الإلهية أنقذت المارة.. انهيار جزئي بحائط عقار قديم في سوهاج
خريجة أوغندية خلال حفل تخرجها: تمنينا أن نولد ناطقات بالعربية لكن الله عوضنا بالأزهر
حريق ودخان كثيف في مستشفى الأطفال بالسيدة زينب| وشاهد عيان: رجال الحماية المدنية بذلوا مجهودا كبيرا للسيطرة على النيران
الرقابة المالية: 1.3 تريليون جنيه تمويلات ممنوحة للأنشطة الخاضعة للهيئة خلال 2025
الأقل آخر 10 سنوات.. شعبة الدواجن تفجر مفاجأة عن الأسعار خلال رمضان

ولاء عبد الكريم

فجّر أبو الفتوح مبروك، نائب رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، مفاجأة سارة لطمأنة المواطنين خلال شهر رمضان المبارك 2026.

وقال «مبروك» إن شهر رمضان هذا العام سيكون الأفضل من ناحية الأسعار، التي ستكون الأقل بنسبة تتراوح ما بين 30 و35%، وهذه بُشرى سارة للمصريين بأن رمضان 2026 سيكون في الأسعار أفضل رمضان خلال العشر سنوات الأخيرة في قطاع الدواجن.

وكشف نائب رئيس شُعبة الدواجن أن من أسباب تحسُّن أسعار الدواجن هذا العام زيادة الإنتاج، الذي كان يصل لحوالي 4 ملايين كتكوت يوميًا، وارتفع حاليًا إلى ما بين 6 و7 ملايين كتكوت ، «كان إنتاجنا مليارًا و600 مليون دجاجة سنويًا، أصبح حاليًا 2 مليار و200 مليون دجاجة سنويًا»، وهذا يعني زيادة نصيب الفرد، الذي كان يصل إلى 15 كيلو في العام، ليصبح حاليًا 25 كيلو سنويًا، ونطمح أن نصل إلى 30 و40 كيلو.

وعن الأسعار ذاتها، أكّد «مبروك» أن الأسعار حاليًا في المزارع تتراوح ما بين 60 و62 جنيهًا للكيلو، وتصل للمستهلك من 68 إلى 75 جنيهًا، وفي مثل هذه الأيام من العام الماضي كانت قد وصلت إلى 110 و115 جنيهًا، فالأسعار حاليًا منخفضة كثيرًا مقارنة بالعام الماضي، والسبب في ذلك الدور الكبير الذي تقوم به الدولة، وتكاتف الجهات المعنية من أجل توفير بروتين بسعر منخفض للمواطنين، وهذا يُحسب للدولة ووزارة الزراعة والهيئة العامة للخدمات البيطرية ولجان التقصي، ويُحسب أيضًا لقطاع الدواجن.

وأوضح أنه من ضمن أسباب زيادة المعروض في الدواجن توفير الدولة السيولة الدولارية لمستوردي الخامات الإنتاجية في هذا القطاع من فول صويا وذرة صفراء وأدوية وعمالة مدربة بأسعار مناسبة، وبالتالي القطاع مستقر وينمو ويتطور بسبب توافر مقومات النجاح مقارنة بالدول الأخرى.

الذهب

575 جنيها زيادة للجرام| جنون في أسعار الذهب.. وهذه قيمة عيار 24 الآن

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 .. ترقبوها هنا

ما هي الدول المفتوحة للمصريين بدون تأشيرة 2026؟.. سافر بالباسبور فقط

ما هي الدول المفتوحة للمصريين بدون تأشيرة 2026؟.. سافر بالباسبور فقط

الاطفال مع والدهم

موت في صمت داخل شقة مُغلقة .. القصة الكاملة لمأساة أم وأطفالها الأربعة في شبرا الخيمة

أحمد عيد

رسالة صالح سليم .. أسامة حسن ينتقد تعاقد الأهلي مع أحمد عيد: «فين القيم والمبادئ»

وزير التربية والتعليم

موعد انتهاء اجازة نصف العام 2026 لطلاب المدارس ..قرار عاجل من التعليم

محمد صلاح

محمد صلاح يحقق رقمًا مميزًا رغم هزيمة ليفربول أمام بورنموث

محمد صلاح

طولان: كنت هوصل بمنتخب مصر لنهائي أمم إفريقيا.. واللي حصل مع صلاح «قلة أدب»

جوله لمحافظ الدقهلية

محافظ الدقهلية يتفقد المعرض الدائم للسلع الغذائية بشارع عبد السلام عارف

قوافل بيطرية بالغربية

بيطري الغربية: تحصين 136 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية

افتتاح بوستر مياه

بتكلفة 35مليون..محافظ قنا يفتتح بوستر رفع مياه مدينة الزهور

إزالة 181 حالة تعد بالبناء المخالف ورصد بالمتغيرات المكانية بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

صور تاريخية ومخطوطات عسكرية نادرة في جناح مميز للقوات المسلحة بمعرض الكتاب

للرحم.. هذه العشبة تحمي النساء من أمراض كثيرة

«صحة الشرقية»: إجراء أول حالة غسيل بيرتوني وقسطرة بيرتونية بمستشفى منيا القمح المركزي |صور

العندليب الاسمر

العندليب الأبيض يثير غضب أسرة حليم.. تشويه اسم الفنان الراحل يصل للقضاء

الفنان محمود حجازي

أول رد من الفنان محمود حجازي على أزمة ضـ ـرب طليقته

صورة ارشيفية

رعاية المبتسرين: 16مليون جنيه لحماية حديثي الولادة بالمناطق الأكثر احتياجًا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عيد الشرطة المصرية.. إنسان يحمل السلاح ليحمي الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شاهدة على الأسرار

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

