حريق ودخان كثيف في مستشفى الأطفال بالسيدة زينب| وشاهد عيان: رجال الحماية المدنية بذلوا مجهودا كبيرا للسيطرة على النيران

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة القاهرة من السيطرة الكاملة على حريق اندلع داخل أحد المباني الإدارية التابعة لـ مستشفى أطفال مصر، بمنطقة السيدة زينب، دون تسجيل أي إصابات بشرية، مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

بداية الواقعة وبلاغ لغرفة النجدة

تلقت غرفة عمليات النجدة بمحافظة القاهرة بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل أحد المباني بمحيط مستشفى أطفال مصر في منطقة السيدة زينب.

وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، مدعومة بعدد من سيارات الإطفاء، للتعامل مع الحريق قبل امتداده إلى باقي المنشآت المجاورة.

جهود الحماية المدنية والسيطرة على النيران

وبمجرد وصول القوات إلى مكان الحادث، جرى فرض كردون أمني حول موقع الحريق، وبدأت عمليات محاصرة النيران والسيطرة عليها، حيث نجحت فرق الإطفاء في إخماد الحريق بالكامل خلال وقت قياسي، ومنع امتداده إلى مباني المستشفى أو التأثير على سير العمل الطبي داخله.

المعاينة الأولية تكشف موقع الحريق

وكشفت المعاينة والفحص المبدئيان أن الحريق نشب داخل مبنى إداري يقع في الجزء الخلفي من المستشفى، وتقوم الجهات المعنية حاليا بالاستماع إلى أقوال شهود العيان والعاملين بالمستشفى، للوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه، تمهيدا لإخطار النيابة العامة لتولي التحقيق.

بيان رسمي من هيئة التأمين الصحي

وفي السياق ذاته، صرح مصدر مسؤول بهيئة التأمين الصحي أن الحريق كان محدودا، ونشب في عيادة مجاورة لمستشفى أطفال مصر بمنطقة السيدة زينب، وليس داخل مباني المستشفى نفسها.

وأوضح المصدر أن الحريق اندلع تحديدا داخل مخزن لمستلزمات النظافة يقع بجوار العيادة، وبعيد تماما عن مباني مستشفى أطفال مصر، مؤكدا أن الوضع كان تحت السيطرة الكاملة منذ اللحظات الأولى.

انتظام الخدمة الطبية وعدم وجود إصابات

وشدد المصدر على أن الخدمات الطبية داخل مستشفى أطفال مصر تسير بصورة طبيعية ومنتظمة دون أي تأثر بالحادث، مؤكدا عدم وقوع أي إصابات بين المرضى أو الأطقم الطبية أو العاملين.

كما أشار إلى أن قوات الحماية المدنية لا تزال متواجدة بمحيط الموقع، كونها الجهة المختصة بتحديد الأسباب النهائية للحريق من خلال المعاينة الفنية الدقيقة.

شهادة شاهد عيان من موقع الحادث

من جانبه، قال علي عيسى، أحد شهود العيان على الواقعة، إنه شاهد الحريق منذ بدايته، واصفا إياه بأنه كان كبيرا نسبيا في بدايته، مع تصاعد كثيف لأعمدة الدخان، ما أثار حالة من القلق بين المتواجدين بالمنطقة.

وأضاف عيسى- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن رجال الحماية المدنية بذلوا مجهودا كبيرا للسيطرة على النيران ومنع انتشارها، مؤكدا أنه لم يتم تسجيل أي إصابات، والحمد لله، وأن الحريق جرى إخماده بالكامل في النهاية.

والجدير بالذكر، أن الحادث مر دون خسائر بشرية أو تعطيل للخدمة الطبية، بفضل سرعة استجابة الحماية المدنية، فيما تتواصل التحقيقات لكشف الأسباب الدقيقة وراء اندلاع الحريق.