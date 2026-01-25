قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شوبير: رحيل سيف جعفر عن الزمالك بالمجان "غير مُرضٍ" .. وهذه تفاصيل العرض القطري
هيثم حسن: لم أحسم قراري بشأن تمثيل منتخب مصر
التراجع ضرورة ملحة..حزب الجيل: إلغاء الإعفاء الجمركي للهواتف يثير سخط المصريين بالخارج
الولايات المتحدة تجهز هجومًا على إيران.. وإسرائيل تحدد الأهداف
الأقل آخر 10 سنوات.. شعبة الدواجن تفجر مفاجأة عن الأسعار خلال رمضان
غرفة شركات السياحة: مشاركة مصر في معرض "الفيتور" فتحت آفاقًا جديدة للسوق الإسباني | مفاجآت
أمين عام حزب الله: نطالب بتحرك عاجل للإفراج عن الأسرى اللبنانيين
البابا تواضروس: الصحة نعمة من الله يجب استثمارها في عمل الخير
العناية الإلهية أنقذت المارة.. انهيار جزئي بحائط عقار قديم في سوهاج
خريجة أوغندية خلال حفل تخرجها: تمنينا أن نولد ناطقات بالعربية لكن الله عوضنا بالأزهر
حريق ودخان كثيف في مستشفى الأطفال بالسيدة زينب| وشاهد عيان: رجال الحماية المدنية بذلوا مجهودا كبيرا للسيطرة على النيران
الرقابة المالية: 1.3 تريليون جنيه تمويلات ممنوحة للأنشطة الخاضعة للهيئة خلال 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

حريق ودخان كثيف في مستشفى الأطفال بالسيدة زينب| وشاهد عيان: رجال الحماية المدنية بذلوا مجهودا كبيرا للسيطرة على النيران

حريق ودخان كثيف في مستشفى الأطفال بالسيدة زينب| وشاهد عيان: الحريق كان عنيفا في لحظاته الأولى قبل إخماده
حريق ودخان كثيف في مستشفى الأطفال بالسيدة زينب| وشاهد عيان: الحريق كان عنيفا في لحظاته الأولى قبل إخماده
ياسمين القصاص

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة القاهرة من السيطرة الكاملة على حريق اندلع داخل أحد المباني الإدارية التابعة لـ مستشفى أطفال مصر، بمنطقة السيدة زينب، دون تسجيل أي إصابات بشرية، مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

 بداية الواقعة وبلاغ لغرفة النجدة

تلقت غرفة عمليات النجدة بمحافظة القاهرة بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل أحد المباني بمحيط مستشفى أطفال مصر في منطقة السيدة زينب

وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، مدعومة بعدد من سيارات الإطفاء، للتعامل مع الحريق قبل امتداده إلى باقي المنشآت المجاورة.

جهود الحماية المدنية والسيطرة على النيران

وبمجرد وصول القوات إلى مكان الحادث، جرى فرض كردون أمني حول موقع الحريق، وبدأت عمليات محاصرة النيران والسيطرة عليها، حيث نجحت فرق الإطفاء في إخماد الحريق بالكامل خلال وقت قياسي، ومنع امتداده إلى مباني المستشفى أو التأثير على سير العمل الطبي داخله.

المعاينة الأولية تكشف موقع الحريق

وكشفت المعاينة والفحص المبدئيان أن الحريق نشب داخل مبنى إداري يقع في الجزء الخلفي من المستشفى، وتقوم الجهات المعنية حاليا بالاستماع إلى أقوال شهود العيان والعاملين بالمستشفى، للوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه، تمهيدا لإخطار النيابة العامة لتولي التحقيق.

بيان رسمي من هيئة التأمين الصحي

وفي السياق ذاته، صرح مصدر مسؤول بهيئة التأمين الصحي أن الحريق كان محدودا، ونشب في عيادة مجاورة لمستشفى أطفال مصر بمنطقة السيدة زينب، وليس داخل مباني المستشفى نفسها.

وأوضح المصدر أن الحريق اندلع تحديدا داخل مخزن لمستلزمات النظافة يقع بجوار العيادة، وبعيد تماما عن مباني مستشفى أطفال مصر، مؤكدا أن الوضع كان تحت السيطرة الكاملة منذ اللحظات الأولى.

انتظام الخدمة الطبية وعدم وجود إصابات

وشدد المصدر على أن الخدمات الطبية داخل مستشفى أطفال مصر تسير بصورة طبيعية ومنتظمة دون أي تأثر بالحادث، مؤكدا عدم وقوع أي إصابات بين المرضى أو الأطقم الطبية أو العاملين.

كما أشار إلى أن قوات الحماية المدنية لا تزال متواجدة بمحيط الموقع، كونها الجهة المختصة بتحديد الأسباب النهائية للحريق من خلال المعاينة الفنية الدقيقة.

شهادة شاهد عيان من موقع الحادث

من جانبه، قال علي عيسى، أحد شهود العيان على الواقعة، إنه شاهد الحريق منذ بدايته، واصفا إياه بأنه كان كبيرا نسبيا في بدايته، مع تصاعد كثيف لأعمدة الدخان، ما أثار حالة من القلق بين المتواجدين بالمنطقة.

وأضاف عيسى- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن رجال الحماية المدنية بذلوا مجهودا كبيرا للسيطرة على النيران ومنع انتشارها، مؤكدا أنه لم يتم تسجيل أي إصابات، والحمد لله، وأن الحريق جرى إخماده بالكامل في النهاية.

والجدير بالذكر، أن الحادث مر دون خسائر بشرية أو تعطيل للخدمة الطبية، بفضل سرعة استجابة الحماية المدنية، فيما تتواصل التحقيقات لكشف الأسباب الدقيقة وراء اندلاع الحريق.

حرائم مستشفي أطفال مصر مستفي أطفال حريق مستشفي الأطفال السيدة زينب حريق مستشفي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

575 جنيها زيادة للجرام| جنون في أسعار الذهب.. وهذه قيمة عيار 24 الآن

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 .. ترقبوها هنا

ما هي الدول المفتوحة للمصريين بدون تأشيرة 2026؟.. سافر بالباسبور فقط

ما هي الدول المفتوحة للمصريين بدون تأشيرة 2026؟.. سافر بالباسبور فقط

الاطفال مع والدهم

موت في صمت داخل شقة مُغلقة .. القصة الكاملة لمأساة أم وأطفالها الأربعة في شبرا الخيمة

أحمد عيد

رسالة صالح سليم .. أسامة حسن ينتقد تعاقد الأهلي مع أحمد عيد: «فين القيم والمبادئ»

وزير التربية والتعليم

موعد انتهاء اجازة نصف العام 2026 لطلاب المدارس ..قرار عاجل من التعليم

محمد صلاح

محمد صلاح يحقق رقمًا مميزًا رغم هزيمة ليفربول أمام بورنموث

محمد صلاح

طولان: كنت هوصل بمنتخب مصر لنهائي أمم إفريقيا.. واللي حصل مع صلاح «قلة أدب»

ترشيحاتنا

جوله لمحافظ الدقهلية

محافظ الدقهلية يتفقد المعرض الدائم للسلع الغذائية بشارع عبد السلام عارف

قوافل بيطرية بالغربية

بيطري الغربية: تحصين 136 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية

افتتاح بوستر مياه

بتكلفة 35مليون..محافظ قنا يفتتح بوستر رفع مياه مدينة الزهور

بالصور

إزالة 181 حالة تعد بالبناء المخالف ورصد بالمتغيرات المكانية بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

صور تاريخية ومخطوطات عسكرية نادرة في جناح مميز للقوات المسلحة بمعرض الكتاب

صورة من مشاركة القوات المسلحة في معرض الكتاب
صورة من مشاركة القوات المسلحة في معرض الكتاب
صورة من مشاركة القوات المسلحة في معرض الكتاب

للرحم.. هذه العشبة تحمي النساء من أمراض كثيرة

للرحم.. هذه العشبة تحمى النساء من أمراض كثيرة
للرحم.. هذه العشبة تحمى النساء من أمراض كثيرة
للرحم.. هذه العشبة تحمى النساء من أمراض كثيرة

«صحة الشرقية»: إجراء أول حالة غسيل بيرتوني وقسطرة بيرتونية بمستشفى منيا القمح المركزي |صور

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

فيديو

العندليب الاسمر

العندليب الأبيض يثير غضب أسرة حليم.. تشويه اسم الفنان الراحل يصل للقضاء

الفنان محمود حجازي

أول رد من الفنان محمود حجازي على أزمة ضـ ـرب طليقته

صورة ارشيفية

رعاية المبتسرين: 16مليون جنيه لحماية حديثي الولادة بالمناطق الأكثر احتياجًا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عيد الشرطة المصرية.. إنسان يحمل السلاح ليحمي الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شاهدة على الأسرار

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

المزيد