الإنذار الأحمر مُستمر| تشيلي تحترق.. أكثر من 42 ألف هكتار تضرّرت من حرائق الغابات

قدّرت السلطات أن أكثر من 42 ألف هكتار تضررت من حرائق الغابات في تشيلي، التي نشبت بشكل يصعب على السلطات السيطرة عليه مرة واحدة.

وأفادت المؤسسة الوطنية للغابات في تشيلي (CONAF) عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أنه حتى الساعة 3:00 مساءً (بتوقيت جرينتش -3) من يوم 24 يناير، كان هناك 59 حريقًا نشطًا، بينما تم إخماد 2697 حريقًا.

وأضافت المؤسسة أن حالة التأهب القصوى (الإنذار الأحمر) لا تزال سارية في منطقتي نيوبل وبيوبيو، الأكثر تضررًا من الحرائق، بينما لا تزال منطقة لا أراوكانيا في حالة تأهب متوسطة (الإنذار الأصفر).