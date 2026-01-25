قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الرياضة يشهد أولمبياد اللياقة بمشاركة 700 لاعب بمناسبة عيد الشرطة

عبدالله هشام

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة فعاليات أولمبياد اللياقة البدنية، الذي نظمه الاتحاد المصري لرياضات الشارع واللياقة على مدار يومين بمقر اتحاد الشرطة الرياضي، بمشاركة 700 لاعب ولاعبة، وذلك تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة ، وفي إطار مبادرة "لياقة المصريين" واحتفالات الدولة بعيد الشرطة.

وتضمنت منافسات الأولمبياد فئات عمرية متنوعة بدأت من 7 سنوات وحتى 70 سنة، موزعة على 18 فئة عمرية، في مسابقات الكروس فيت، والكاليستينكس، والسترونج مان، بما يعكس اتساع قاعدة الممارسة الرياضية وحرص الدولة على إتاحة الرياضة لكافة الفئات العمرية.

وجاءت الفعاليات بحضور اللواء وليد الوكيل مساعد وزير الداخلية لقطاع الرعاية الاجتماعية، واللواء أحمد يوسف مساعد وزير الداخلية ومدير الإدارة العامة لاتحاد الشرطة الرياضي، والنائب إسلام قرطام رئيس اتحاد اللياقة ورياضة الشارع، والعميد أحمد سامي مدير عام البطولة، والدكتورة وفاء موسى رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية.

ويأتي مهرجان اللياقة ضمن مبادرة لياقة المصريين التي تستهدف نشر ثقافة ممارسة الرياضة بين كافة أفراد الشعب المصري.

وأكد الدكتور أشرف صبحي أن تنظيم أولمبياد اللياقة البدنية يعكس رؤية الدولة المصرية في ترسيخ مفهوم الرياضة كأحد المحاور الرئيسية لبناء الإنسان، وليس فقط كأنشطة تنافسية، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل وفق استراتيجية واضحة تستهدف نشر ثقافة الممارسة الرياضية وجعلها أسلوب حياة لكافة فئات المجتمع دون تمييز عمري.

وأضاف الوزير أن المشاركة الواسعة التي شهدتها الفعاليات، بمشاركة فئات عمرية تبدأ من 7 سنوات وحتى 70 عامًا، تؤكد نجاح مبادرات الوزارة وفي مقدمتها مبادرة «لياقة المصريين» في الوصول إلى شرائح متنوعة من المواطنين وتحفيزهم على الاهتمام بصحتهم ولياقتهم البدنية.
وتضمنت منافسات الأولمبياد فئات عمرية متنوعة موزعة على 18 فئة عمرية، في مسابقات الكروس فيت، والكاليستينكس، والسترونج مان، بما يعكس اتساع قاعدة الممارسة الرياضية وحرص الدولة على إتاحة الرياضة لكافة الفئات العمرية،

حيث شدد وزير الشباب والرياضة على أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطبيق المعايير العلمية والكود الطبي في جميع الفعاليات والبطولات، بما يضمن سلامة المشاركين وتحقيق أقصى استفادة بدنية وصحية.

وأوضح الدكتور أشرف صبحي أن إقامة الفعاليات بمقر اتحاد الشرطة الرياضي، بالتعاون مع وزارة الداخلية وتزامنًا مع احتفالات عيد الشرطة، تعكس عمق التعاون والتكامل بين مؤسسات الدولة المختلفة من أجل تحقيق أهداف وطنية مشتركة، وفي مقدمتها دعم الشباب وبناء أجيال قادرة بدنيًا ونفسيًا على مواجهة التحديات، مؤكدًا أن ربط الأنشطة الرياضية بالمناسبات الوطنية يسهم في تعزيز قيم الانتماء والولاء لدى الشباب.

فيما أكد النائب إسلام قرطام رئيس اتحاد اللياقة سعادته بالمشاركة في الاحتفال بعيد الشرطة بتنظيم حدث رياضي متميز وشارك فيه عدد كبير من مختلف الأعمار، وهو ما يؤكد أهمية ممارسة الرياضة. ووجه الشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على دعمه الدائم لأنشطة الاتحاد، كما وجه الشكر لاتحاد الشرطة لاستضافة الفعاليات.

وفي سياق آخر، تألقت فرق اللياقة البدنية للنشء والشباب خلال مشاركتها في أولمبياد اللياقة البدنية "EGY FIT" - مهرجان إجازة منتصف العام، الذي نظمه الاتحاد المصري لرياضات الشارع واللياقة التنافسية ضمن احتفالات عيد الشرطة، وذلك في إطار المشروع القومي للياقة البدنية للنشء والشباب، الذي تنفذه وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للتنمية الرياضية.

وشارك في منافسات المشروع القومي ممثلو 10 محافظات هي القاهرة، الجيزة، الدقهلية، الإسماعيلية، المنيا، سوهاج، قنا، الأقصر، الوادي الجديد، ومطروح، بإجمالي 100 مشارك من الفئة العمرية من 9 إلى 25 عامًا، ونجحوا في تحقيق مراكز متقدمة، عكست المستوى البدني المرتفع للشباب المشارك وسلامة المنهج العلمي المتبع في تنفيذ المشروع.

وتؤكد هذه المشاركة المتميزة رؤية الدولة في بناء جيل قوي بدنيًا وعقليًا، وتعزيز قيم الولاء والانتماء من خلال ربط النشاط الرياضي بالمناسبات الوطنية، إلى جانب توطيد التعاون بين مختلف مؤسسات الدولة لدعم الشباب واستثمار طاقاتهم.

ويخضع المشروع القومي للياقة البدنية لإشراف علمي من متخصصين وأصحاب خبرات وكفاءات، بما يضمن تحقيق أهدافه وفق أسس مدروسة، ويسهم في إعداد جيل يتمتع بلياقة بدنية وصحية عالية.

