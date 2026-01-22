وزير الشباب والرياضة يُصدر قرارًا بتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة نادي النصر الرياضي

أصدر الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، قرارًا بتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة نادي النصر الرياضي، وذلك لتسيير شؤون النادي خلال المرحلة الحالية، ولحين انعقاد أول جمعية عمومية للنادي لانتخاب مجلس إدارة جديد وفقًا للإجراءات القانونية المنظمة.

ويأتي القرار في إطار حرص وزارة الشباب والرياضة على ضمان استقرار الأندية الرياضية وحسن إدارتها، واستمرار تقديم الخدمات الرياضية والاجتماعية لأعضائها، بما يحقق الصالح العام ويخدم منظومة العمل الرياضي.

وتضم اللجنة المؤقتة لإدارة نادي النصر الرياضي كلًا من:

الأستاذ هشام قطب محمد إسماعيل – رئيس اللجنة المؤقتة

الأستاذ صبح عاطف صبح – نائب الرئيس

الأستاذ أحمد عبد الرحمن أحمد عثمان – أمين الصندوق

وعضوية كل من:

الأستاذة نهاد إبراهيم محمد عبد الوهاب

الأستاذة ماري فتحي عوض أرمـانيوس

الأستاذ محمد صلاح دمرداش علي

الأستاذ أحمد سيد محمد حجازي

الأستاذ أحمد سمير لطفي مغـاوري