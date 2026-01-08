وزارة الشباب والرياضة تستقبل بعثة أبطال مصر في بطولة إنجلترا المفتوحة للإسكواش للناشئين والناشئات

استقبلت وزارة الشباب والرياضة أبطال مصر في رياضة الإسكواش من الناشئين والناشئات، عقب الإنجاز الكبير الذي حققوه على منصة التتويج ببطولة إنجلترا المفتوحة للإسكواش للناشئين والناشئات 2026، والتي شهدت سيطرة مصرية لافتة في مختلف الفئات العمرية.

وكان في استقبال البعثة الدكتور عبد الأول محمد، مدير عام المنتخبات الوطنية بوزارة الشباب والرياضة، ومجلس إدارة الاتحاد المصري للإسكواش برئاسة المهندسة آمنة الطرابلسي، حيث هنأوا اللاعبين واللاعبات على الأداء المتميز والنتائج المشرفة التي عكست حجم التطور الكبير الذي تشهده رياضة الإسكواش المصرية.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن الإنجازات المتتالية التي يحققها أبطال مصر في رياضة الإسكواش تعكس حجم العمل المؤسسي والتخطيط العلمي الذي تنتهجه الدولة المصرية في إعداد الأبطال، مشيرًا إلى أن السيطرة المصرية على منصات التتويج في بطولة إنجلترا المفتوحة للناشئين والناشئات 2026 تُعد دليلًا واضحًا على ريادة مصر العالمية في هذه اللعبة.

وأضاف وزير الشباب والرياضة أن ما يقدمه اللاعبون واللاعبات في مختلف المراحل السنية يمثل ثمرة منظومة متكاملة لاكتشاف ورعاية الموهوبين، بالتعاون بين وزارة الشباب والرياضة والاتحاد المصري للإسكواش، مؤكدًا استمرار الدعم الكامل للأبطال فنيًا وإداريًا، بما يسهم في إعداد أجيال جديدة قادرة على الحفاظ على مكانة مصر الدولية ورفع علمها في كبرى البطولات العالمية..