توروب رفض الصفقة.. أزمة بين الأهلي والرجاء المغربي| ما السبب؟
روسيا تطالب أمريكا بالتوقف الفوري عن الأعمال غير القانونية ضد ناقلة مارينيرا
مديرية صحة حلب: 5 قتـ.لى و33 مصابًا من المدنيين بنيران «قسد» في المدينة
أنا حامل في طفل.. اعترافات صادمة للمتهمة بقتـ.ل زوجها في المرج| خاص
الاستثمار العقاري تحت الضغط.. الضريبة العقارية تثقل كاهل الطبقة المتوسطة
كوريا الجنوبية ترسل رسالة ودّ إلى بيونغ يانغ مستخدمة «بطريقين يتعانقان»
سوريا .. مصرع 5 أشخاص وإصابة 33 من المدنيين بنيران قسد في حلب
وصول جثمان الراحل مراد وهبه كنيسة مار مرقس للجنازة| صور
رامي وحيد يكشف لـ صدى البلد حقيقة وجود جزء ثان من حلم العمر.. خاص
حبس المتهمة المتسببة في حادث دهس طالبة التجمع سنة
هل تضرب الزلازل مصر في 2026؟.. البحوث الفلكية يوضح الحقيقة الكاملة
3 عروض.. مصير محمد عواد من الاستمرار مع الزمالك
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

وزارة الشباب والرياضة تستقبل بعثة أبطال مصر في بطولة إنجلترا المفتوحة للإسكواش للناشئين والناشئات

عبدالله هشام

استقبلت وزارة الشباب والرياضة أبطال مصر في رياضة الإسكواش من الناشئين والناشئات، عقب الإنجاز الكبير الذي حققوه على منصة التتويج ببطولة إنجلترا المفتوحة للإسكواش للناشئين والناشئات 2026، والتي شهدت سيطرة مصرية لافتة في مختلف الفئات العمرية.

وكان في استقبال البعثة الدكتور عبد الأول محمد، مدير عام المنتخبات الوطنية بوزارة الشباب والرياضة، ومجلس إدارة الاتحاد المصري للإسكواش برئاسة المهندسة آمنة الطرابلسي، حيث هنأوا اللاعبين واللاعبات على الأداء المتميز والنتائج المشرفة التي عكست حجم التطور الكبير الذي تشهده رياضة الإسكواش المصرية.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن الإنجازات المتتالية التي يحققها أبطال مصر في رياضة الإسكواش تعكس حجم العمل المؤسسي والتخطيط العلمي الذي تنتهجه الدولة المصرية في إعداد الأبطال، مشيرًا إلى أن السيطرة المصرية على منصات التتويج في بطولة إنجلترا المفتوحة للناشئين والناشئات 2026 تُعد دليلًا واضحًا على ريادة مصر العالمية في هذه اللعبة.

وأضاف وزير الشباب والرياضة أن ما يقدمه اللاعبون واللاعبات في مختلف المراحل السنية يمثل ثمرة منظومة متكاملة لاكتشاف ورعاية الموهوبين، بالتعاون بين وزارة الشباب والرياضة والاتحاد المصري للإسكواش، مؤكدًا استمرار الدعم الكامل للأبطال فنيًا وإداريًا، بما يسهم في إعداد أجيال جديدة قادرة على الحفاظ على مكانة مصر الدولية ورفع علمها في كبرى البطولات العالمية..

مسلسلات رمضان 2026.. كل ما تريد معرفته عن مسلسل توابع والقنوات الناقلة

مش بس مسلوق.. طرق مبتكرة لتقديم البروكلي بمذاق شهي

بسيطة وأنيقة.. مي عز الدين رفقة زوجها من إسكندرية

