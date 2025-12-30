بعثة الإسكواش تشارك في بطولة بريطانيا المفتوحة للناشئين والناشئات

غادرت بعثة منتخب مصر للإسكواش إلى المملكة المتحدة، للمشاركة في بطولة بريطانيا المفتوحة للناشئين والناشئات، في إطار تمثيل مصر في أحد أبرز البطولات الدولية، وتضم البعثة اللاعبين الخمسة المصنفين الأوائل في كل مرحلة عمرية.

وتُقام المشاركة برئاسة المهندسة آمنة الطرابلسي، رئيس الاتحاد المصري للإسكواش، والأستاذة مي الأطمس، عضو مجلس إدارة الاتحاد.

ويضم الجهاز الإداري منى فوزي ويقود الجهاز الفني كل من: رشدي مبروك، علاء عصام أنور، مروان رضا عربي، أحمد شحاتة، يوسف حامد غريب، كريم مجدي دسوقي.

ويرافق البعثة طبيب علاج طبيعي:الدكتور راضي عبد الحليم كما يرافق البعثة الحكمان: محمد عمرو، أميرة ياسر

ويتقدم الاتحاد المصري للإسكواش بخالص الشكر والتقدير إلى وزارة الشباب والرياضة على دعمها المستمر، وحرصها الدائم على توفير كافة سبل النجاح للمنتخبات الوطنية