لهما بصمة واضحة في الكرة المصرية.. شوبير ينعى حمدي جمعة وصابر عيد

أكد الإعلامي أحمد شوبير ، أنه يفضل عدم بدء برنامجه بأخبار حزينة، لذا بدأ الحلقة بالحديث عن شؤون المنتخب الوطني، قبل أن يعلن لاحقًا عن وفاة نجمي الكرة المصرية السابقين، الكابتن حمدي جمعة والكابتن صابر عيد، في خبر مؤلم للوسط الرياضي.

وأوضح شوبير خلال برنامجه الإذاعي على راديو أون سبورت أف أم أنه تلقى فجر اليوم اتصالًا من شقيقة الكابتن حمدي جمعة، أبلغته فيه بوفاته بعد معاناة طويلة مع المرض.

وأشار إلى أن الأزمة الصحية للراحل بدأت منذ نحو عشر سنوات، حين خضع لعملية بتر في القدم، قبل أن تتدهور حالته تدريجيًا ويصبح معتمدًا على الكرسي المتحرك.

وشدد شوبير على أن النادي الأهلي لم يقصر في تقديم الرعاية للكابتن حمدي جمعة، موجّهًا الشكر لإدارة النادي وللكابتن طاهر أبو زيد على اهتمامهما ومتابعتهما المستمرة لحالته خلال فترة العلاج في مستشفى معهد ناصر.

ومن المقرر أن تُقام صلاة الجنازة على الكابتن حمدي جمعة عقب صلاة الظهر بمسجد صلاح الدين بمنطقة المنيل بالقاهرة.

وفي نفس السياق، نعى شوبير رحيل الكابتن صابر عيد، أحد نجوم نادي غزل المحلة السابقين، مؤكدًا أن الكرة المصرية فقدت اثنين من أبنائها المخلصين الذين تركوا بصمة واضحة في تاريخ اللعبة.